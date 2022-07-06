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今天仍午後雷陣雨 明起可望水氣漸減少
中央氣象局今天指出，中南部地區有局部陣雨或雷雨出現的機會，其他地方為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且對流旺盛仍要注意局部大雨發生，到了明天，天氣將漸趨穩定，水氣逐漸減少。
氣象局說，今天環境仍然吹西南風，中南部地區有局部陣雨或雷雨出現的機會，而其他地方為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，且對流旺盛，在中部以北地區及各山區可能有局部大雨發生，尤其中部以北山區甚至有局部豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風，下午出門在外記得攜帶雨具並注意安全。
溫度方面，清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫南部為32、33度，沒下雨時仍較悶熱，而中部以北及東半部為33至35度，感受偏熱，其中花東及大台北、新竹地區有局部36度以上高溫出現的機率，近中午前後紫外線也偏高，外出做好防曬並多補充水分。
氣象局說，明、後天太平洋高壓勢力逐漸西伸，天氣漸趨穩定，水氣逐漸減少，清晨至上午南部及東南部有零星降雨，而各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，明天西半部山區亦有局部大雨發生的機率。
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