快訊

早晨財經速解讀／通膨沒了？西德州原油跌破百元關 台積電法說前股價頻破底

黃嘉千驚傳婚變 打離婚官司欲終結與夏克立16年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近期還有颱風嗎？ 專家指下周熱帶擾動有可能生成

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。本報資料照片
中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天要特別留意的是外島的金門和馬祖，凌晨到清晨受到中國大陸東南沿海對流雲系影響，有相當明顯的雨勢，預計今天天氣仍然都不太穩定，除了要特別注意大雨之外，也要留意強風和雷擊。

台灣本島的天氣則和昨天類似，賴忠瑋說，仍然受到低壓帶及西南風影響，上午在迎風面的南部雲量就偏多，有局部短暫陣雨，中部以北及東部則是晴到多雲，降雨機率不高。

他說，中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。

今天也還是相當炎熱，清晨各地低溫都有24到26度，中午以北部較熱有34到35度，其他地方也多有32到34度，提醒今天還是要多補充水份及注意防曬

賴忠瑋說，明天起隨著太平洋高壓西伸增強，台灣的天氣會越來越穩定，南部的雲量將明顯減少，轉為以晴到多雲為主，白天高溫也會再上升一到兩度。

中部以北則持續相當晴朗，雲量也會明顯減少。東部則因為風向會轉為以東南風至偏南風為主，雲量會略增加，不過降雨機率仍然不高。

他說，雖然明天起到周末太平洋高壓的影響會越來越顯著，天氣越來越熱，不過各地都還是要留意午後雷陣雨。

至於近期還有颱風嗎？賴忠瑋說，這樣的天氣會延續到下周，不過還是要留意南方洋面上的擾動發熱帶雲系發展，下周仍有可能會有熱帶擾動或低氣壓生成的機會。

中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。本報資料照片
中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。本報資料照片

馬祖 防曬

延伸閱讀

陸工程船難尋獲12遺體 失蹤船員女兒：為何遇颱風沒上岸？

不排除周末將有颱風生成 外圍環流水氣周五起影響台灣

雨彈擴大！全台7縣市大雨特報 易有短延時強降雨

高溫上看36度午後雨 吳德榮：關注下周熱帶擾動

相關新聞

高溫上看36度！午後大雷雨 吳德榮：周五起雨漸少但酷熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各國模式模擬顯示，熱帶低壓在日本本州南方近海...

鳳梨蟲害、黑心頻傳 明年改切片冷凍外銷

台灣鳳梨外銷到日本、新加坡的台灣鳳梨都曾傳出黑心問題，不僅造成今年新加坡市場萎縮，日本市場也出現停滯，外銷量跟去年差不多...

鳳梨外銷量 比今年目標少3成

農委會資料顯示，今年至七月五日止，台灣鳳梨外銷量為二萬八二一點五五公噸，距離農委會主委陳吉仲喊出的三萬公噸目標，還少九千...

明年上路 超商建置循環杯 環團：誘因不足

全台每年使用近40億個一次性飲料杯，為鼓勵減塑，今年7月起，超商、速食店、飲料店、超市等四大連鎖業者，已開始須提供民眾自...

獨／石斑魚救火？農委會技監張致盛回鍋代理漁業署長

中國大陸禁我石斑魚外銷至今接近一個月，農委會漁業署正值多事之秋；漁業署長現由農委會主秘范美玲兼任，但從7月8日起，改由農...

「請支援清潔」場景不斷上演 台鐵要幫新自強號裝杯架

台鐵EMU3000型新自強號接連獲國際大獎肯定，也被民眾喻為台鐵最美列車，卻因列車餐板上的杯座過淺、導致車廂裡頻頻出現飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。