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近期還有颱風嗎？ 專家指下周熱帶擾動有可能生成
天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天要特別留意的是外島的金門和馬祖，凌晨到清晨受到中國大陸東南沿海對流雲系影響，有相當明顯的雨勢，預計今天天氣仍然都不太穩定，除了要特別注意大雨之外，也要留意強風和雷擊。
台灣本島的天氣則和昨天類似，賴忠瑋說，仍然受到低壓帶及西南風影響，上午在迎風面的南部雲量就偏多，有局部短暫陣雨，中部以北及東部則是晴到多雲，降雨機率不高。
他說，中午過後各地山區或鄰近的平地都容易有熱對流，也仍然有局部較大雨勢，山區、低窪地區或溪邊都要特別注意安全。
今天也還是相當炎熱，清晨各地低溫都有24到26度，中午以北部較熱有34到35度，其他地方也多有32到34度，提醒今天還是要多補充水份及注意防曬。
賴忠瑋說，明天起隨著太平洋高壓西伸增強，台灣的天氣會越來越穩定，南部的雲量將明顯減少，轉為以晴到多雲為主，白天高溫也會再上升一到兩度。
中部以北則持續相當晴朗，雲量也會明顯減少。東部則因為風向會轉為以東南風至偏南風為主，雲量會略增加，不過降雨機率仍然不高。
他說，雖然明天起到周末太平洋高壓的影響會越來越顯著，天氣越來越熱，不過各地都還是要留意午後雷陣雨。
至於近期還有颱風嗎？賴忠瑋說，這樣的天氣會延續到下周，不過還是要留意南方洋面上的擾動發熱帶雲系發展，下周仍有可能會有熱帶擾動或低氣壓生成的機會。
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