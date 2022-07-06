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高溫上看36度！午後大雷雨 吳德榮：周五起雨漸少但酷熱
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各國模式模擬顯示，熱帶低壓在日本本州南方近海，向東移動；未來有再恢復成輕颱的趨勢，並轉向沿本州東側北上。最新歐洲系集模式及美國模式模擬圖皆顯示，下周菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。
他說，今天各地大多為多雲時晴的天氣；大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率，應注意大雷雨、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，也要注意氣象局的特報。天氣偏熱，北部23至36度，中部22至35度，南部23至35度，東部22至35度。
明天太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣。
吳德榮表示，周五至下周二太平洋高壓逐日增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑；午後對流逐日減弱、範圍逐日縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。
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