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TEAM-R進駐永安漁港 偵測天氣變化更精準預報

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
廖廖宇慶表示，TEAM-R車載雷達用途為偵測台灣各種大氣現象。記者翁唯真／攝影
廖廖宇慶表示，TEAM-R車載雷達用途為偵測台灣各種大氣現象。記者翁唯真／攝影

氣候變遷日加劇烈，而台灣位處高氣壓、鋒面這些中緯度天氣尾端，雲的作用複雜不易觀測，加上台灣高山多易形成對流影響大氣穩定度，為了精準掌握大氣變化並提升防災資訊精準度，台美日共同推動「台灣區域豪雨觀測與預報實驗計畫（TAHOPE）」來觀測相關資訊。

科技部次長林敏聰今與科技部自然科學及永續研究發展司長羅夢凡至桃園新屋永安漁港海螺文化園區參訪X波段車載式氣象雷達（TEAM-R）；TEAM-R自5月19日至8月1日，藉雷達、衛星、剖風儀、雨滴譜儀等精密儀器，探討台灣梅雨鋒面、颱風與午後熱對流等劇烈降雨成因及特性。

中央大學大氣科學系教授廖宇慶表示，TEAM-R車載雷達用途為偵測台灣各種大氣現象，利用最長150公里的電磁波來偵測雲層，5月擺放在這，截至目前也取得了一些珍貴資料。

TEAM-R自2008年開始使用，颱風天也常開到不同地方偵測，機動性相當高；林敏聰指出，天災來臨前的預測需依靠雷達資訊，並對防災工作相當重要，希望能針對台灣周遭的天氣變化，發展出改善分析及預報的重要技術。

X波段車載式氣象雷達（TEAM-R）進駐永安漁港偵測氣象。記者翁唯真／攝影
X波段車載式氣象雷達（TEAM-R）進駐永安漁港偵測氣象。記者翁唯真／攝影
X波段車載式氣象雷達（TEAM-R）進駐永安漁港偵測氣象，幫助更精準預報。記者翁唯真／攝影
X波段車載式氣象雷達（TEAM-R）進駐永安漁港偵測氣象，幫助更精準預報。記者翁唯真／攝影

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