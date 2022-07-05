疫情、通膨...弱勢家庭超支加劇 到小七就能認捐食物包

疫情肆虐再加上通膨危機，讓原本生活困頓的弱勢家庭雪上加霜。基督教救助協會「1919食物銀行」連續第5年與「7-ELEVEN把愛找回來」合作，發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，籲民眾踴躍認購一套300元的1919救助套餐，救助弱勢家庭。今年募集的目標為6萬套，預計可資助至少5000戶弱勢家庭。

基督教救助協會指出，1919食物銀行自2011年4月起，每兩個月透過全台1919服務中心的志工，親送每份市價約2500元的食物包到各受助家庭，截至今年5月止，服務5萬8461戶次的弱勢家庭，發出25萬8234包食物包。

為方便民眾就近認捐，1919食物銀行自2018年6月起與「7-ELEVEN把愛找回來」合作，讓民眾運用ibon機台，及i預購線上購物平台認捐每套300元的「1919救助套餐」，4年來已募集超過24萬套。

救助協會表示，據2021年1919食物銀行年度報告，5157戶受助戶每月平均收入為1萬1491元，只占國人每月經常性薪資4萬3138元的26.6%，但受助戶每月卻支出2萬3978元，等於平均每月超支1萬2487元，而相較於疫情爆發前每戶每月平均超支5932元，2021年超支增加了110%。

其中，在受助戶每月支出類別上，以「伙食費」佔37.86%最高，是全台每戶平均伙食費支出佔比14.48%的2.6倍。救助協會說，偏偏年初以來通膨步步上升，5月食物類漲幅高達7.40％，且大部分集中在蛋類、肉品、蔬菜水果等，單單蛋就上漲27.98％，創41個月以來新高。

收入減少，偏偏基本生活物價又高漲，當然對經濟弱勢家庭造成嚴重衝擊，特別是對弱勢長輩。76歲、獨居的阿華姨，先生早逝，大兒子打零工自顧不暇，為了糊口，右腿因開刀傷到淋巴，腫脹到比左腿大一倍的阿華姨，仍每天拖著「大象腿」，推著舊嬰兒車到處撿回收。

租一小「雅房」的她，雖然租金只要1千多，但沒廚房、沒洗手間，平常得都到旁邊宮廟借用，因還有失禁狀況，阿華姨說「每天回收只要能賣到50元，我就去買便當，這樣就有得吃了。若還有多的錢，我就去買紙尿布。」，有時為了省錢，尿布還會曬乾後再使用。

高雄仁武1919服務中心在5年前開始關懷阿華姨，並為她申請1919食物包，雖然生活已夠苦了，但阿華姨仍熱心助人，還照顧一位93歲鄰居阿婆的生活起居，阿婆的兒女每個月則付阿華姨4千元，阿華姨說「有了這4千元，加上老人年金，每天撿回收，還有食物包，這樣我就很滿足了。」

「食食陪伴、餐餐有愛」1919食物銀行呼籲民眾踴躍到7-ELEVEN的ibon機台，或使用i預購線上購物平台，認捐一套300元的救助套餐，讓生計受疫情與通膨影響的弱勢家庭三餐不斷炊，也讓許多像阿華姨這樣獨居又弱勢的長者，能有被愛與疼惜的感覺。1