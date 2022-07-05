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獨／石斑魚救火？農委會技監張致盛回鍋代理漁業署長

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會漁業署長張致盛。圖／農委會提供
農委會漁業署長張致盛。圖／農委會提供

中國大陸禁我石斑魚外銷至今接近一個月，農委會漁業署正值多事之秋；漁業署長現由農委會主秘范美玲兼任，但從7月8日起，改由農委會技監、前漁業署長張致盛回鍋兼任，直到新任漁業署長到任前一日止。

人事派令今天發出，本刊求證張致盛本人，他證實此事，農委會主委陳吉仲希望他回漁業署幫忙，因此，7月8日即將回鍋漁業署擔任代理署長一職；外界推估，張致盛回鍋，在於處理複雜的石斑魚事件。

張致盛原擔任漁業署長，兩個多月前，因家庭因次請辭署長一職，轉任農委會技監，這段期間他照顧家人、訪友，也有其他業務正在進行。

漁業署正值多事之秋，石斑魚事件不僅產業沸騰，加上幾次官員南下，與漁民座談場面緊張，因此農委會召回張致盛救火。他表示，離開的這兩個月，也漏掉一些過程，現在沒辦法完整陳述，會盡快了解目前實際的狀況。

張致盛說，希望能夠務實的處理石斑魚事件，一個產業要走向全世界，要接受外界的檢驗，看產業要如何調整，遇到問題，必須務實面對、處理問題，把事情做好。

中國大陸禁我石斑魚外銷至今接近一個月，農委會漁業署正值多事之秋；原漁業署長，由農委會主秘范美玲兼任，從7月8日起，改由農委會技監、前漁業署長張致盛回鍋兼任，直到新任漁業署長到任前一日止。圖／讀者提供
中國大陸禁我石斑魚外銷至今接近一個月，農委會漁業署正值多事之秋；原漁業署長，由農委會主秘范美玲兼任，從7月8日起，改由農委會技監、前漁業署長張致盛回鍋兼任，直到新任漁業署長到任前一日止。圖／讀者提供

漁業署 農委會 漁民

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