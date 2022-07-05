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「請支援清潔」場景不斷上演 台鐵要幫新自強號裝杯架

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵新自強號屢屢發生乘客飲料打翻的事件，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。圖／台鐵提供
台鐵新自強號屢屢發生乘客飲料打翻的事件，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。圖／台鐵提供

台鐵EMU3000型新自強號接連獲國際大獎肯定，也被民眾喻為台鐵最美列車，卻因列車餐板上的杯座過淺、導致車廂裡頻頻出現飲料打翻事件，不但得勞煩清潔人員處理、也會影響車廂周遭乘客。台鐵決定從善如流，跟車商日立公司研擬優化對策，經雙方多次討論，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。

台鐵說明，後續如需裝設杯架，每一組EMU3000型新自強號需538個杯架，目前已有15編組抵台，但裝設杯架每一編組約得花費5天安裝時間，因此台鐵得利用排班空檔，替每個編組逐一安裝，未來也將跟日立公司略修合約，讓後續出廠的新車都預先安裝好杯架。

值得注意的是，台鐵過往的列車杯架都是設計在靠窗那一側，往往會使坐走道一側的旅客不方便使用，但這次為新自強號設計的杯架則是安裝在前方座位的後背一角，旅客就能各自使用而不會互相影響。

台鐵新自強號屢屢發生乘客飲料打翻的事件，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。圖／台鐵提供
台鐵新自強號屢屢發生乘客飲料打翻的事件，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。圖／台鐵提供

台鐵 自強號

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