「請支援清潔」場景不斷上演 台鐵要幫新自強號裝杯架

台鐵EMU3000型新自強號接連獲國際大獎肯定，也被民眾喻為台鐵最美列車，卻因列車餐板上的杯座過淺、導致車廂裡頻頻出現飲料打翻事件，不但得勞煩清潔人員處理、也會影響車廂周遭乘客。台鐵決定從善如流，跟車商日立公司研擬優化對策，經雙方多次討論，將陸續為各編組於椅背下方加設新型杯架。

台鐵說明，後續如需裝設杯架，每一組EMU3000型新自強號需538個杯架，目前已有15編組抵台，但裝設杯架每一編組約得花費5天安裝時間，因此台鐵得利用排班空檔，替每個編組逐一安裝，未來也將跟日立公司略修合約，讓後續出廠的新車都預先安裝好杯架。