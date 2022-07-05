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桃機推動廉能行政 法務部廉政署實地評核

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場公司主動參與廉政評獎機制，由總經理但昭璧親自進行簡報，展現廉能治理決心。圖／機場公司提供
桃園機場公司主動參與廉政評獎機制，由總經理但昭璧親自進行簡報，展現廉能治理決心。圖／機場公司提供

桃園機場公司透過主動參與廉政評獎機制，自我檢視提升廉能透明度，積極推動行政透明，法務部廉政署今天（5日）到桃園機場公司辦理「111年度透明晶質獎實地評核」，由專家學者共同檢視機場公司近三年內之廉政透明作為，總經理但昭璧除親自進行簡報，亦率全體主管共同參與，展現廉能治理決心。

機場公司總經理但昭璧表示，公司內部為建立廉潔文化積極推動各項廉能措施，包括建置公平透明採購制度與廉政平臺、完善內部控制與內部稽核、強調公眾參與及利害關係人溝通等具體作為。以「第三航站區建設計畫」為例，廉政平臺自2018年成立以來，定期召開聯繫會議，並與檢廉調、採購法主管機關等進行跨單位溝通交流，定期公開相關資訊，防範外部不當干擾，營造公開透明的工程履約環境以利建設順利推展。

但昭璧指出，「透明晶質獎」為法務部廉政署所辦理的評獎制度，目的是鼓勵行政機關推動資訊及行政透明。並以「首長決心與持續作為」、「資訊與行政透明」、「風險防制與課責」、「廉政成效的展現」、「廉能創新與擴散」等五大構面進行檢視，透過申請書的檢閱、佐證資料的審查、簡報及業務系統操作說明，以及對公司同仁的晤談，瞭解廉政業務辦理情形。

此外，機場公司也安排專案訪察，邀請廉政署副署長馮成及交通部政風處長丁國耀等人實地進入空側管制區，了解第三航廈目前施工情況及針對昨天（4日）開始實施的跑道自動異物偵測系統概念驗證測試案等議題進行交流。

機場公司表示，將持續深入推動各項廉能作為，規劃漸進式導入ISO 37001 反賄賂管理系統，降低廉政及營運風險、優化內部控制環境，提升透明廉潔形象及維護信譽，穩健邁向永續經營願景，打造「廉能桃機、誠信企業」，成為國營事業廉能典範，塑造國門新形象，展現國家競爭力。

廉政署副署長馮成（中）率評審委員至桃園機場公司辦理晶質獎實地評核會議。圖／機場公司提供
廉政署副署長馮成（中）率評審委員至桃園機場公司辦理晶質獎實地評核會議。圖／機場公司提供
機場公司邀請前來與會人員進入空側管制區了解相關工程推動情形。圖／機場公司提供
機場公司邀請前來與會人員進入空側管制區了解相關工程推動情形。圖／機場公司提供

桃園機場 法務部 交通部

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