國人十大死因心臟疾病排第二 北榮最新研究曝預防關鍵

依去年國人十大死因統計，超過一半是慢性疾病，特別是心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。台北榮總分析2000至2018年健保資料庫數據發現，如果單純罹患糖尿病或高血壓後，若再互相交錯患病，將增加心血管疾病風險，如高血壓是心血管疾病很厲害的危險因子，罹患糖尿病後，不要再合併高血壓，才能降低引發心血管疾病風險。

台北榮總內分泌與新陳代謝科主任胡啟民與研究團隊分析健保資料庫18年來糖尿病、高血壓引發心血管疾病，患者平均追蹤6.75年數據發現，單純罹患第二型糖尿病患者，引起心血管疾病發生率，為每年每千人有9.91人，但若又合併罹患高血壓，心血管疾病發生率增為22.68人，風險增加約2.3倍。此外，單純罹患高血壓患者的心血管疾病發生率為每年每千人有21.14人，但若合併罹患第二型糖尿病後，心血管疾病發生率增為25.22人，風險增加約1.2倍。

胡啟民說，糖尿病與高血壓同為心血管疾病高風險因子，過去研究顯示，第二型糖尿病患者罹患心血管疾病風險是非糖尿病患者的2到2.5倍，國內約2成5第二型糖尿病患者死於心血管疾病。依此健保數據顯示，罹患糖尿病或高血壓後，不可再得到另一項疾病，其中以高血壓危害高於糖尿病。

胡啟民指出，一般人常有迷思，認為得到糖尿病或高血壓後，未來一定會得到三高，因此未好好控制病情，建議糖尿病或高血壓患者，務必控制病情，不可頹廢、自暴自棄，降低另外兩高發生機會。

胡啟民舉例，罹患糖尿病患者就如同一輛正在漏油的車子，此時若又合併罹患高血壓，等於是讓漏油的車子加速奔馳，如此車輛很快就會燒起來，人的身體自然受不了，增加心血管疾病風險，一旦引發心血管疾病，就像開漏油、速度快車子又發生車禍，身體受損程度可想而知，須加倍休養才有可能恢復。

胡啟民提醒，民眾應在未罹患糖尿病、高血壓或心血管疾病前，就要好好保養身體及血管，需多注意飲食熱量不宜攝取過多，一定要均衡飲食、適度運動、控制體重，同時戒除菸酒、常量血壓及規律回診及用藥，才能降低心血管疾病風險。