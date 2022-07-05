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對蝦過敏誤食鳳梨蝦球 國中生險送命

中央社／ 台南5日電

台南市1名對蝦子過敏的男性國中生，日前在校吃營養午餐時不慎食用鳳梨蝦球引發過敏反應，送醫途中已失去意識，所幸及時到院接受治療康復，醫師建議攜帶腎上腺素注射筆備用。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳威毓今天在院內衛教宣導會中表示，這名13歲病患本身有氣喘及對蝦子過敏史，當天因未注意營養午餐菜色而食用鳳梨蝦球，20分鐘後感到呼吸困難，校護趕緊撥打119送醫，在救護車上已失去意識，到院時皮膚通紅、呼吸急促、嘴唇發紫，診斷為全身性嚴重過敏反應。

陳威毓表示，經緊急肌肉注射腎上腺素，再給予支氣管擴張劑及注射類固醇，呼吸急促與嘴唇發紫症狀緩解，住院幾天後康復出院，經過敏原檢測顯示，病患對蝦特異性免疫球蛋白呈陽性反應，除衛教避免食用相關食物，並開立腎上腺素注射筆，建議病患隨身攜帶。

陳威毓指出，嚴重全身性過敏反應症狀常又急又快，若未及時處置，可能在幾分鐘至半小時內快速惡化，使人暈厥甚至導致休克，而有致命危險，可能導致過敏性休克的原因包括藥物、食物及昆蟲毒液；食物引起的過敏性休克，在台灣以海鮮、雞蛋、牛奶較常見，國外則為花生、堅果較多。

陳威毓說，曾發生全身性嚴重過敏反應的兒童，應積極找出誘發過敏可能性物質加以避免，並與兒科醫師一同制定緊急就醫計畫，內容包括應隨身攜帶註明過敏物質的小卡，並且由醫師開立處方箋，隨身攜帶腎上腺素注射筆，照護者也要能及早辨識症狀，並快速給予適當處置。

過敏反應 醫師 營養午餐

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