逾40歲成人37%有代謝症候群 衛福部推防治計畫

據統計，國內40歲以上成人約37%有代謝症候群，約71萬人面臨三高等慢性病危機。國健署與健保署今天宣布啟動「代謝症候群防治計畫」，盼藉改善生活型態預防疾病上身。

衛生福利部國民健康署今天上午舉辦記者會，宣布與中央健康保險署共同推動「代謝症候群防治計畫」，透過基層診所醫師幫助民眾有效改善慢性病共同危險因子，遠離代謝症候群的危害。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，最新10大死因排名當中有超過半數是慢性疾病，尤其心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等疾病，大多都有共通的危險因子，像是腹部肥胖以及高血糖、高血脂、高血壓或高密度脂蛋白膽固醇偏低，這些症狀只要符合3項就屬於代謝症候群患者。

她表示，據國健署民國109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受成人健康檢查服務的民眾當中，超過37%有代謝症候群問題，約71萬人面臨三高等慢性病危機，但代謝症候群因平時沒有明顯不適症狀，患者不易察覺。

吳建遠指出，代謝症候群的病人發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾高出2至6倍，顯示早期預防相當關鍵，尤其吸菸者、缺乏身體活動者代謝症候群發生機率更比常人增加1.5倍至2倍之多。

衛福部長陳時中說，這是衛福部首度推行大規模投資健康的計畫，盼未來努力降低民眾慢性病發生風險，一起活出健康。