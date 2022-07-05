職安署勞檢台中港區公共工程 3工地遭勒令停工

為保障營造場所工作者作業安全，勞動部職安署加強督促公共工程落實職業安全衛生，預防職業災害發生，已列管全國重大公共工程加強勞動檢查，職安署指出，今天針對中油、台灣港務公司、台電等台中港區公共工程實施掃街檢查，共3處工地遭勒令停工、違反35項次，總計開罰了72萬元。

職安署表示，近年台中港區發展熱絡，重大公共工程標案激增，時序又進入夏日，戶外氣溫持續攀升，暑氣蒸人，常造成工作者作業時疲勞、煩躁而注意力不集中，致容易發生工安事件，為督促事業單位加強落實各項防災工作，本次選定臺中港區重大公共工程實施檢查。

職安署指出，經檢查，總計有3工地遭停工處分，共違反35項次、罰鍰72萬元，主要違反內容為高度2公尺以上開口邊緣作業場所設置防止墜落措施不足。職安署說，對違反職業安全衛生法部分，除均將依法裁處外，也同時強調「安全第一」是施工核心，工作安全是絕對不容妥協，尤其是公共工程更應為民表率，積極提升施工安全技術及管理。

職安署也呼籲工程主辦機關應督促事業單位確實加強安全衛生管理，確保每一位工作者作業安全，此外，也將從源頭加強防災管理，除持續公共工程實施工安抽查，期藉由勤查嚴罰，加強督促雇主確實遵守各項安全衛生法令規定，保障職場安全。