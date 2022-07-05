5億客運振興方案上路 公總估：載客量可望回升逾一成

隨著暑假到來，為了鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，公路總局即日起至9月底止，針對台灣好行推出半價優惠措施，只要持電子票證(含行動支付)搭乘，票價立刻折半。以墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣(墾丁)原票價352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1408元。

公路總局主秘張舜清表示，受到疫情影響，客運及觀光旅遊業雙雙受創，其中台灣好行在疫情前的載客量約480萬人，去年僅剩274萬人次；公路客運部分，整體運量也較疫情前下降高達5成之多。

張舜清說，已向政院爭取5億元的振興客運預算，相關要點已在簽報中，預計搭配暑假悠遊國旅上路，再加上客運振興方案，9、10月的客運運量將可回到去年底、今年初的運量。

至於今年初運量有多少？張舜清表示，去年底、今年初的運量大概是疫情前的4、5成，今年第二季又再往下跌，運量不到疫情前的一半，振興客運方案上路後，運量可望回升。

不過張舜清也提到，要讓客運運量回到疫情前確實有難度，相關客運業疫情後轉型計畫，例如路線優化、經營優勢等，都在研議中，一但確定就會對外公布。

搭配客運振興方案上路，統聯、國光、葛瑪蘭、南投、屏東及高雄等客運公司也紛紛推出促銷方案。以統聯客運為例，搭乘除了可抽百萬現金外，還有套票買6送2及臨櫃購票折價20元等優惠。

國光客運及葛瑪蘭客運也有抽獎活動，其他業者也在研議規畫行銷方案中。公路總局表示，希望透過公私協力的方式，為低迷已久的客運注入一劑強心針。