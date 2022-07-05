快訊

倪匡今低調火化 兒媳周慧敏發聲：遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞

命運翻轉？航空業熬過寒冬 謝金河：半導體產業恐「泰極否來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5億客運振興方案上路 公總估：載客量可望回升逾一成

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局即日起至9月底止，針對台灣好行推出半價優惠措施，只要持電子票證(含行動支付)搭乘，票價立刻折半。圖／公路總局提供
公路總局即日起至9月底止，針對台灣好行推出半價優惠措施，只要持電子票證(含行動支付)搭乘，票價立刻折半。圖／公路總局提供

隨著暑假到來，為了鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，公路總局即日起至9月底止，針對台灣好行推出半價優惠措施，只要持電子票證(含行動支付)搭乘，票價立刻折半。以墾丁快線為例，從高鐵左營站至小灣(墾丁)原票價352元，優惠票價只需176元，若一家4口共同搭乘出遊，來回即可省下1408元。

公路總局主秘張舜清表示，受到疫情影響，客運及觀光旅遊業雙雙受創，其中台灣好行在疫情前的載客量約480萬人，去年僅剩274萬人次；公路客運部分，整體運量也較疫情前下降高達5成之多。

張舜清說，已向政院爭取5億元的振興客運預算，相關要點已在簽報中，預計搭配暑假悠遊國旅上路，再加上客運振興方案，9、10月的客運運量將可回到去年底、今年初的運量。

至於今年初運量有多少？張舜清表示，去年底、今年初的運量大概是疫情前的4、5成，今年第二季又再往下跌，運量不到疫情前的一半，振興客運方案上路後，運量可望回升。

不過張舜清也提到，要讓客運運量回到疫情前確實有難度，相關客運業疫情後轉型計畫，例如路線優化、經營優勢等，都在研議中，一但確定就會對外公布。

搭配客運振興方案上路，統聯、國光、葛瑪蘭、南投、屏東及高雄等客運公司也紛紛推出促銷方案。以統聯客運為例，搭乘除了可抽百萬現金外，還有套票買6送2及臨櫃購票折價20元等優惠。

國光客運及葛瑪蘭客運也有抽獎活動，其他業者也在研議規畫行銷方案中。公路總局表示，希望透過公私協力的方式，為低迷已久的客運注入一劑強心針。

疫情 票價 台灣好行

延伸閱讀

迎接後疫情時代 台灣高鐵啟動「旅行百百派」振興方案

首進東台灣！壽司郎連開岡山、宜蘭店 厚切中腹特價60

「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

疫情趨緩旅遊回溫！高雄駁二愛河現人潮 旅館訂房成長

相關新聞

5億客運振興方案上路 公總估：載客量可望回升逾一成

隨著暑假到來，為了鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，公路總局即日起至9月底止，針對台灣好行推出半價優惠措施，只要持電子票證(含...

影／雨灌桃園！馬路淹成汪洋 水花濺得比騎士還高

受到西南風及午後熱對流發展旺盛影響，各地易有短延時強降雨發生，稍早中央氣象局針對全台16縣市發布大雨特報，也針對桃園市發...

整理包／下半年出遊必看！國旅補助最高1300元、3折玩遊樂園 一次搞懂申請步驟

國內度過上半年的嚴峻疫情後，交通部為了振興受到重創的觀光相關產業，爭取55億元預算推出「悠遊國旅補助方案」，期盼國人在疫情趨緩後走出戶外，活絡國內經濟。其中針對個別旅客推出的住宿和遊樂園優惠，對一般民

中國大陸「猴頭菇」連續3周不合格 食用油又檢出致癌物

食藥署今日公布最新邊境食品查驗結果，中國大陸出口的5.7公噸「乾猴頭菇」再檢出農藥超標，目前已是連續三周上榜。同時，中國...

職安署勞檢台中港區公共工程 3工地遭勒令停工

為保障營造場所工作者作業安全，勞動部職安署加強督促公共工程落實職業安全衛生，預防職業災害發生，已列管全國重大公共工程加強...

中和左岸環河西路一帶淹滿路 區內近日已有十多處積水

新北近日因午後瞬間大雨，常造成多處積淹水，中和左岸環河西路三段一帶今下午再淹。中和區公所工務課表示，目前積水已經退去，證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。