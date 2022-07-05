快訊

中重症+125！3旬男發病10天身亡、10歲童MIS-C皆未接種疫苗

直播／確診數又回升！今本土+35914、病歿+103

不受歡迎的崔健拿歌王 卻讓大陸high了 讚「金曲格局大」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台彩推兩款新刮刮樂 總獎金逾9.7億元

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣彩券公司今天推出兩款新刮刮樂，頭獎200萬元各3個，總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。圖／台彩公司提供
台灣彩券公司今天推出兩款新刮刮樂，頭獎200萬元各3個，總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。圖／台彩公司提供

台灣彩券公司今天推出全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，每張售價200元，祈願眾神守護庇佑帶來平安、好運與財富，頭獎200萬元；同日上市的刮刮樂「撲克對對樂」售價也是200元、頭獎200萬元。兩款刮刮樂新品總獎項超過259萬個，總獎金逾9.7億元。

台彩說，刮刮樂多元豐富的主題與玩法持續吸引更多民眾加入樂刮挺公益的行列，今天推出的全新民俗主題刮刮樂「好神保庇」，將台灣傳統民俗信仰中的福德正神、觀世音菩薩、聖母媽祖、關聖帝君及哪吒三太子共五尊神明以Q萌形象齊現在票面中，象徵眾神守護庇佑為民眾帶來平安、好運與財富，還規劃「對幸運符號」、「一刮即中」及「刮六中三」共三種玩法增加刮獎趣味，頭獎200萬元共有3個，1000元（含）以上獎項超過16萬個，總中獎率35%，總獎金逾5.1億元。

刮刮樂「撲克對對樂」每張售價200元，以紅、藍成對的撲克牌作為票面設計及遊戲刮區，將撲克牌A~K共13張牌隨機組合融入遊戲玩法，提供喜愛撲克牌遊戲的民眾另類撲克對決樂趣；共有8局遊戲，任一局中刮出2張相同成對的牌，即得該局對應的獎金，共有3個頭獎200萬元，1000元（含）以上的獎項超過14萬個，總中獎率34.01%。

刮刮樂 頭獎 彩券

延伸閱讀

刮刮樂好神保庇、撲克對對樂 總獎金逾9.7億

今彩539第111158期開獎

威力彩第111053期開獎

雙贏彩第111158期開獎

相關新聞

整理包／下半年出遊必看！國旅補助最高1300元、3折玩遊樂園 一次搞懂申請步驟

國內度過上半年的嚴峻疫情後，交通部為了振興受到重創的觀光相關產業，爭取55億元預算推出「悠遊國旅補助方案」，期盼國人在疫情趨緩後走出戶外，活絡國內經濟。其中針對個別旅客推出的住宿和遊樂園優惠，對一般民

健保部分負擔何時上路？ 陳時中：目前沒有考慮

攸關國人就醫荷包的健保部分負擔調整方案，原本預定於5月15日上路，但受新冠肺炎疫情影響，為避免增加民眾負擔，衛福部5月1...

中國大陸「猴頭菇」連續3周不合格 食用油又檢出致癌物

食藥署今日公布最新邊境食品查驗結果，中國大陸出口的5.7公噸「乾猴頭菇」再檢出農藥超標，目前已是連續三周上榜。同時，中國...

花蓮師帶兩孩定期海邊淨灘 網友盛讚：最美身教

現居花蓮、並在當地開設國中科學教室的老師趙毓圻，自今年四月起帶著兩名小孩定期前往花蓮化仁海灘撿垃圾，每回總將垃圾袋裝滿，才踏上歸途。他們在海邊淨灘的照片被網友發現，隨之將照片PO在《花蓮人》臉書社團，眾多網友盛讚：「這是最美身教！」

毒品也有治療效用？迷幻藥治精神創傷

2017年春天，我意外收到一場乍看之下並不適合的科學會議邀請。邀請函轉了兩手才到我手上，會議的詳細內容含糊但有趣。我開車再轉火車到市中心的飯店，穿過一排會議室，終於找到了那間會議室，門牌上的字顯然不對勁：MAPS第三期臨床試驗會議。

她們是天文學家 女天文學家破傳統文化對抗階級限制

幾年前，我寫了一張列表，列出總是在女科學家檔案中出現、但令我厭倦的敘述：她是第一位獲聘任的女性、第一位擔任研究團隊領導人的女性，或是第一位贏得某些重要獎項的女性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。