馬家庄「夏夜煙火」賞花秘境 天天有網美報到

苗栗縣通霄鎮知名的楓樹里馬家庄，近來因穗花棋盤腳盛開花期，吸引攝影玩家及網美追拍；當地民眾說，這處賞花秘境 ，最近幾乎是天天有網美報到，地主還貼心除草，供入園賞花拍照。

攝影玩家張麥斯指出，穗花棋盤腳被稱為「夏夜煙火的花」，又名水茄苳，花季在每年5月到隔年2月，現在7到9月是盛開期。特殊的是，這種花只在晚間開花，每天晚上6、7點左右花朵會逐漸伸展，直到午夜完全綻放，伴隨濃郁花香；但隔天清晨雄蕊和花瓣會枯萎掉落，結束它美麗燦爛的一生。

穗花棋盤腳的花期不到24小時，又有「一夜美人」的稱號，它長串的花朵就像煙火般盛開，果實形狀很像早年棋盤的腳底，因此被稱為穗花棋盤腳。

據了解，這處穗花棋盤腳有上千株，園主是要賣植栽，所以免費開放。當早晨花落時，地面有如鋪上粉紅絨毛花毯，水漥倒影的花海也非常夢幻。

由於地處偏遠，GPS定位點在苗栗縣通霄鎮楓樹里24.493440，120.736451 ，馬家庄廻鄉驛站前沿左側的苗36進去，過北坑二橋100公尺，在苗36線3K路標往前10公尺叉路右轉就到了。