影／高雄旅運中心8月完工 近期分批開放使用

高雄港埠旅運中心興建近10年，今年8月工程將全數完工，將分批逐步開放。交通部長王國材今視察表示，明年初廠商將全數進駐到位，後疫情時期國際邊境逐步開放，旅運中心將發揮郵輪母港功能，帶動觀光產值。

王國材說，疫情前台灣一年有600艘郵輪停靠，帶來百萬名遊客，以高港條件有發展郵輪潛力。雖目前仍在疫情期間，但相信未來國際開放後，將會有更多郵輪到台灣，希望能有700至800艘的數量。旅運中心旁設有輕軌C9旅運中心站，未來也有黃線Y15旅運中心站，除了觀光客方便外，將來也會成為高雄市民的遊憩場所。

高雄港埠旅運中心地上15層、地下2層，分為裙樓、塔樓兩大部分。外牆是全3D曲面帷幕，共用逾千個帷幕單元，鋁板有2萬3千多片、玻璃近萬片，是國內公共工程首見，增加施工難度高。港務公司說，今年6月底終於完全所有單元吊掛，7月將拆除施工架，所有建築工程約在8月底完工。7月起已辦理招商，不少潛在廠商已洽談。

港務公司表示，高雄旅運中心未來可供22.5萬總噸大型郵輪靠泊，以打造郵輪母港為目標，「不少中南部遊客過去需到基隆搭郵輪，高雄缺乏優質的國際郵輪停靠空間。」目前已有郵輪業者與高港接洽，希望能在明年初啟航。

高雄旅運中心位於亞洲新灣區19至20號碼頭，室內規畫大坪數商業空間、免稅店，將來會有餐飲、新創、教保中心等。戶外空間景觀佳，可遠眺高雄流行音樂中心、蓬萊碼頭等。1樓是旅運入境通關、行李提領空間、2樓為旅運出境報到、通關設施、免稅商店、商業餐飲等。3樓有千坪戶外海岸平台，可讓遊客賞美景。