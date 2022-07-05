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減輕弱勢癌友舟車勞頓 門諾醫院提供免費住宿

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院為讓偏遠地區，並有經濟困難的癌友安心養病，推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供房間給癌友治療時入住，盼減輕病患的辛勞。圖／門諾醫院提供
門諾醫院為讓偏遠地區，並有經濟困難的癌友安心養病，推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供房間給癌友治療時入住，盼減輕病患的辛勞。圖／門諾醫院提供

花蓮地形狹長，一般患者從南區偏鄉北上就醫，開車往返至少耗費2小時以上，何況是癌症病患不僅要忍受身體病痛，還要承受舟車勞頓。門諾醫院為讓偏遠地區，並有經濟困難的癌友安心養病，推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供房間給癌友治療時入住，盼減輕病患的辛勞。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，醫院將捐款者對偏鄉醫療的支持，轉化為實際的行動，與鄰近醫院的2家飯店合作，由醫院負擔住宿費用，飯店提供舒適的住房環境，讓癌友安心治療。這項安心醫療住宿計畫自2019年7月推動至今，超過15位的病友獲得協助，最遠的病患來自台東縣長濱鄉。

從事保全工作住在瑞穗的陳先生，罹患咽喉癌第二期，考量交通、經濟及身體狀況，在每次的化療及電療結束後，醫院提供房間讓陳姓夫妻使用，免於奔波、充分休息。陳先生說，謝謝醫院為提供飯店住宿，不僅環境優美安靜、設備齊全，最重要的是，每次療程結束後，不必趕著回瑞穗，在飯店內好好休息。

陪同入住的陳太太說，每次化療結束後，明顯感受先生身體的疲累及化療帶來的不適感，看著他獨自忍耐著身體上的疼痛，感到非常不捨，還好有房間可使用，得以調養體力。

癌症資源中心表示，許多偏鄉地區的癌友因療程衍伸的住宿、交通等問題，都成為經濟負擔，甚至中斷或放棄治療，讓患者無後顧之憂的安心治療，早日恢復健康，是醫院的使命。其申請資格為醫院病患屬偏鄉就醫或需跨縣市癌友，以中低收入戶、清寒戶及邊緣戶為優先對象。

門諾醫院與鄰近的2家飯店合作，由醫院負擔住宿費用，飯店提供舒適的住房環境，讓癌友安心治療。圖／門諾醫院提供
門諾醫院與鄰近的2家飯店合作，由醫院負擔住宿費用，飯店提供舒適的住房環境，讓癌友安心治療。圖／門諾醫院提供
門諾醫院癌症資源中心推出「安心醫療住宿」計畫，讓偏鄉就醫或跨縣市的弱勢癌友能免費住宿。圖／門諾醫院提供
門諾醫院癌症資源中心推出「安心醫療住宿」計畫，讓偏鄉就醫或跨縣市的弱勢癌友能免費住宿。圖／門諾醫院提供

偏鄉 癌症 房間

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