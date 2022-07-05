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中國大陸「猴頭菇」連續3周不合格 食用油又檢出致癌物

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「百色壯麗山茶油(CAMELLIA OIL)」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「百色壯麗山茶油(CAMELLIA OIL)」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今日公布最新邊境食品查驗結果，中國大陸出口的5.7公噸「乾猴頭菇」再檢出農藥超標，目前已是連續三周上榜。同時，中國大陸出口的「百色壯麗山茶油(CAMELLIA OIL)」甚至檢出致癌物「苯」，不合格食品皆已進行退運或銷毀。食藥署表示，與乾猴頭菇相同稅號紀錄中，半年內已達17批不合格，中國方面仍未回應說明。

中國大陸出口「百色壯麗山茶油(CAMELLIA OIL)」被檢出苯(a)駢芘2.8 µg/kg。食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，進口商友俊國際股份有限公司為初犯，但苯屬於致癌物，因此全數972公斤的山茶油都依規退運或銷毀，不會進來台灣。

「乾猴頭菇(DRIED MONKEY HEAD MUSHROOM)」部分，食藥署北區管理中心科長陳慶裕說明，進口商為「可誠貿易有限公司」總量5,775公斤，是在逐批查驗的措施下檢出，殘留農藥克美素0.27 ppm，再次入列不合格食品中。

陳慶裕強調，先前雖說只要個別進口商連續5次進口通過檢驗，便有機會降低抽驗比例，但若是有「不良紀錄」的進口商，將再增加一項條件，「合格進口總量，必須達到不合格量的3倍」，食藥署才會開始考慮下修。也就是說此次可誠貿易有限公司進口5.7公噸的不合格猴頭菇，至少要連續5次合格外，總合格量還必須超過17.3公噸。

與乾猴頭菇相同稅號的中國「北蟲草(CORDYCEPS MILITARIS)」，也是在逐批查驗中被檢出農藥殘留克美素1.05 ppm，由維竣貿易有限公司進口，總量1,020公斤。依台灣法規克美素是「不得檢出」的農藥殘留物，因次全數退運或銷毀。

中國出口農產品不合格部分還有「冷凍佛手(FROZEN BERGAMOT)」490公斤，殘留農藥巴克素0.17 ppm、克美素0.01 ppm及賽滅淨0.04 ppm，其中克美素及賽滅淨為不得檢出，巴克素定量極限則為0.01 ppm；「冷凍葡萄(FROZEN GRAPE)」200公斤，檢出殘留農藥依滅列0.02 ppm、克美素0.03 ppm。上述皆為進口商「大湖草莓農場」進口，因半年內兩批不合格紀錄，除退運銷毀、提高抽驗比率到20%~50%以外，食藥署也要求提出預防改善措施。

本周不合格食品中，還有一批100公噸的美國出口「糙米(LONG GRAIN BROWN RICE (輸入供食品用途) (061360))，由宏崧源貿易有限公司進口。陳慶裕表示，「米」較為特別，因為是國人主食，所以一概都是採取百分之百抽驗，本次檢出殘留農藥協力精0.13 ppm，目前國內僅允許協力精殘留在小麥、水果上，米是不允許殘留的品項，因此依規全數退運銷毀。

美國出口「糙米(LONG GRAIN BROWN RICE (輸入供食品用途) (061360))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「糙米(LONG GRAIN BROWN RICE (輸入供食品用途) (061360))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED MONKEY HEAD MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED MONKEY HEAD MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署 抽驗

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