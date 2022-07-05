循環杯推動有隱憂 環團籲跨部會合作助業者減塑

全台每年使用近40億個一次性飲料杯，為鼓勵減用，今年7月1日起超商、速食店、飲料店、超市等四大連鎖業者，提供自備環保杯5元優惠，環團今天在立法院舉辦記者會表示，多數業者都認同減塑政策，但現在民眾自備容器比率仍低、清潔規範也不足，呼籲政府要跨部會通盤合作，照顧業者轉型需求，並加速提出減塑時程。

此外，環保署修法，明年起連鎖超商、速食店要有5%以上門市建置循環杯機制，門市比率更要逐年提升。循環杯業者「環海淨塑」行銷業務總監賴俊谷表示，循環杯成本使用很高，還有物流、清洗費用，業者通常不會再提供額外優惠給使用循環杯的民眾，加上自備杯有5元優惠，甚至7元、10元，對消費者來說使用循環杯誘因很低，在這樣狀況下很難大幅發展循環杯。

「杯特」執行長丁啟詔說，希望未來輔導更多飲料品牌使用循環杯，民眾選擇才能更多，另外要增加便利性，例如政府可協助在大型商辦、捷運站等人流多的地方設立歸還站，比照YouBike等公共建設，必須方便歸還，使用者才會不斷使用並養成習慣。

綠色和平表示，去年針對減塑議題向大型連鎖業者訪談，業界反應三大問題，包含自備容器比率低、清潔規範不足和政策落實不一致，業者認同國際減塑趨勢與現行政策，但也認為政府提供資源太少、減塑路徑不清晰，且忽略業者轉型需求，建議政府提出更宏觀與前瞻的整體策略，並立刻展開跨部會合作，環保署、衛福部、經濟部和教育部責無旁貸。

綠色和平呼籲，應盡早宣告2030減塑藍圖與時程，與業者充分溝通給予緩衝期，加強推廣自備環保容器、確立清潔衛生標準，跨部會協力合作、提升產業技術與降低轉型成本，對一次性塑膠收費成立減塑基金投注產業轉型，並推動循環容器及清洗產業的工作機會。

環保署表示，循環杯要投入一定的成本跟資源，因此先由連鎖超商、速食業者加入，過程確實相當辛苦，業者也表明未來願意協助飲料店等其他行業，將可一起擴大循環杯的市場規模；環保署說，多年前曾訂下2030減塑藍圖，但隨著聯合國2024年將對全球塑膠公約訂定強制性要求，會依照國際趨勢、國內進程再訂定更具體減塑目標。

經濟部說，循環杯初期建置成本很高，包括前端的設計跟後端的清洗，但經濟部有很多補助，包括中小企業創新研發計畫、服務業創新研發計畫、產業技術研發等，都可以協助業者。

針對外界對循環杯的清潔衛生疑慮，衛福部表示，無論循環杯或一般容器都有衛生及安全標準，例如塑膠容器不能有重金屬、塑化劑殘留，清洗後則要確保維持乾淨，不能有脂肪、澱粉、洗潔劑，餐具容器耗損也要汰換更新。

教育部說，一直輔導學校落實法令應辦事項並做好校內管理，例如106年起減用一次性餐具等議題已納入環境教育重要項目，校園也多以桶裝飲料取代手搖飲，未來會持續透過多個管道，宣導師生加強環保概念、落實源頭減量。