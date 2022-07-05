彰化男1人確診全家中鏢 醫建議：空氣清淨機這樣放才對

彰化縣52歲張姓男子染疫後居家隔離住三樓，妻子和子女住二樓，雖然沒接觸，妻兒仍確診，醫師推測是緊閉門窗和冷氣開整天，讓喜歡涼冷的病毒停留在透天厝導致全體家人中鏢，因此建議保持室內通風，在通風不良處把空氣清淨機放在正確位置，以免真的和病毒共存。

張姓男子在建築工地工作，工作期間住宿舍，因兩周前喉嚨痛，到防疫門診檢查確診，他返家住三樓居隔，妻子和兩名子女搬到二樓住並快篩，3人都是陰性，結果他居隔的3天後，家人也陸續喉嚨痛，再度快篩全部陽性。張男居隔結束後回診，向醫師抱怨完全遵守居隔也沒用。

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰今天表示，張男和家人做到室內清消、戴口罩和勤洗手等防疫作為，依舊確診，問題可能出在空氣不夠流通，經詢問張男答稱天氣悶熱，冷氣整天開著不關，室內保持涼爽恆溫也比較省電，其實這種作法反而讓病毒停留室內並傳播到別的樓層。

林聿騰說，防止病毒停留室內的最佳方法就是營造通風環境，引導室內氣流的方向，讓新鮮乾淨的空氣進入室內，所以在窗戶安裝一部抽風機引導通風，加快換氣，讓空氣中病毒濃度降低，這是簡便實惠的方法。

林聿騰指出，室內空氣品質與身體健康息息相關，美國環保署曾研究，室內空氣比室外空氣髒2至5倍，民眾平時就要做好室內的換氣和空氣流通，讓病毒、建材釋出有毒化學物質、潮濕產生的黴菌孢子等致病物質對人體影響降到最低，如果室內通風不良又窗子無法加裝抽風機，可選擇空氣清淨機輔助降低空氣中的病毒量。