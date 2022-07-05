快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化男1人確診全家中鏢 醫建議：空氣清淨機這樣放才對

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰談室內通風的正確方式。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰談室內通風的正確方式。記者簡慧珍／攝影

彰化縣52歲張姓男子染疫後居家隔離住三樓，妻子和子女住二樓，雖然沒接觸，妻兒仍確診，醫師推測是緊閉門窗和冷氣開整天，讓喜歡涼冷的病毒停留在透天厝導致全體家人中鏢，因此建議保持室內通風，在通風不良處把空氣清淨機放在正確位置，以免真的和病毒共存。

張姓男子在建築工地工作，工作期間住宿舍，因兩周前喉嚨痛，到防疫門診檢查確診，他返家住三樓居隔，妻子和兩名子女搬到二樓住並快篩，3人都是陰性，結果他居隔的3天後，家人也陸續喉嚨痛，再度快篩全部陽性。張男居隔結束後回診，向醫師抱怨完全遵守居隔也沒用。

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰今天表示，張男和家人做到室內清消、戴口罩和勤洗手等防疫作為，依舊確診，問題可能出在空氣不夠流通，經詢問張男答稱天氣悶熱，冷氣整天開著不關，室內保持涼爽恆溫也比較省電，其實這種作法反而讓病毒停留室內並傳播到別的樓層。

林聿騰說，防止病毒停留室內的最佳方法就是營造通風環境，引導室內氣流的方向，讓新鮮乾淨的空氣進入室內，所以在窗戶安裝一部抽風機引導通風，加快換氣，讓空氣中病毒濃度降低，這是簡便實惠的方法。

林聿騰指出，室內空氣品質與身體健康息息相關，美國環保署曾研究，室內空氣比室外空氣髒2至5倍，民眾平時就要做好室內的換氣和空氣流通，讓病毒、建材釋出有毒化學物質、潮濕產生的黴菌孢子等致病物質對人體影響降到最低，如果室內通風不良又窗子無法加裝抽風機，可選擇空氣清淨機輔助降低空氣中的病毒量。

空氣清淨機應該放在哪裡最適當？林聿騰認為，理想位置是室內大家最常通行或活動的動線上，帶動氣流過濾，懸吊式比放置地面的效果好，但民眾習慣放在不妨礙通行的角落或櫥櫃邊，將使空氣清淨機的濾淨效果打折扣。

冷氣密閉不外洩雖有消暑和節電效果，但病毒也因此停留室內出不去。記者簡慧珍／攝影
冷氣密閉不外洩雖有消暑和節電效果，但病毒也因此停留室內出不去。記者簡慧珍／攝影

空氣清淨機 冷氣

延伸閱讀

竹中學生在校快篩恐被記小過 教育部：依規不應懲處

金蜜芒果遭竊 彰化百大青農痛斥：土地公前也敢偷

彰化鹿港和興青創基地明年委外民營 重新招商辦說明會

中壽捐助街友防疫需求 提供隔離安置住宿費、快篩試劑

相關新聞

健保部分負擔何時上路？ 陳時中：目前沒有考慮

攸關國人就醫荷包的健保部分負擔調整方案，原本預定於5月15日上路，但受新冠肺炎疫情影響，為避免增加民眾負擔，衛福部5月1...

中國大陸「猴頭菇」連續3周不合格 食用油又檢出致癌物

食藥署今日公布最新邊境食品查驗結果，中國大陸出口的5.7公噸「乾猴頭菇」再檢出農藥超標，目前已是連續三周上榜。同時，中國...

花蓮師帶兩孩定期海邊淨灘 網友盛讚：最美身教

現居花蓮、並在當地開設國中科學教室的老師趙毓圻，自今年四月起帶著兩名小孩定期前往花蓮化仁海灘撿垃圾，每回總將垃圾袋裝滿，才踏上歸途。他們在海邊淨灘的照片被網友發現，隨之將照片PO在《花蓮人》臉書社團，眾多網友盛讚：「這是最美身教！」

毒品也有治療效用？迷幻藥治精神創傷

2017年春天，我意外收到一場乍看之下並不適合的科學會議邀請。邀請函轉了兩手才到我手上，會議的詳細內容含糊但有趣。我開車再轉火車到市中心的飯店，穿過一排會議室，終於找到了那間會議室，門牌上的字顯然不對勁：MAPS第三期臨床試驗會議。

她們是天文學家 女天文學家破傳統文化對抗階級限制

幾年前，我寫了一張列表，列出總是在女科學家檔案中出現、但令我厭倦的敘述：她是第一位獲聘任的女性、第一位擔任研究團隊領導人的女性，或是第一位贏得某些重要獎項的女性。

睡覺只是浪費時間？愛迪生的靈感小睡：靠小睡刺激創造力

愛迪生（Thomas Edison）出了名地反對睡覺。刊登在1889年7月Scientific American的一篇訪談提到，這位總是精神奕奕的燈泡發明家聲稱，自己晚上從來沒有睡過四小時以上。他認為，睡覺只是浪費時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。