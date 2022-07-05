代謝症候群引發三高、心臟病 衛福部推防治計畫救健康

代謝症候群是多項疾病共同危險因子，患者後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂風險，比一般民眾高出2至6倍，依去年國人十大死因統計，超過一半是慢性疾病，特別是心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。衛福部國健署與健保署合作，推動代謝症候群防治計畫，幫助民眾有效改善慢性病共同危險因子，遠離代謝症候群的危害。

衛福部長陳時中表示，代謝症候群防治計畫針對20至64歲民眾，透過健檢發現代謝症候群，藉由基層院所醫師協助，評估慢性病風險因子，進而依個人化健康管理需求，提供飲食、運動、體重控制、戒菸戒檳、三高管理等健康指導，並由醫師和病人共同設定改善目標，定期追蹤和年度評估，瞭解個案代謝症候群是否已改善；期許民眾做到早期健檢、早期管理、避免慢性病的健康守則。

國健署長吳昭軍說，依成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受成人健檢民眾，超過3成7檢查出有代謝症候群，約71萬人面臨三高等慢性病發生危機，若腹部肥胖、血壓、血脂、血糖三高問題、好的膽固醇過低等，這5項危險因子中若有3項以上，就是罹患代謝症候群。因此，有效早期預防或控制管理好代謝症候群，是阻斷發生慢性疾病與降低民眾健康危害的不二法門。

吳昭軍表示，不良生活型態是導致代謝症候群的主要因素，特別是吸菸者、缺乏身體活動者分別增加1.5倍與2倍發生機率，但罹患代謝症候群民眾常因平時沒有明顯不適症狀，所以輕忽自我健康管理的重要性，進而錯失遠離慢性病的良機，

國健署呼籲，40歲以上民眾多加善用免費成人預防保健服務，了解是否罹患代謝症候群，及早在醫師指導下做好個人健康管理，即可重拾健康，避免慢性病發生。