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安裝充電樁有解 YES!來電提供社區充電規劃師服務

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

根據交通部高公局最新統計數字，今年1~5月份電動新車銷售4976台，較去年同期大幅成長84%，使得截至今年5月底電動車累計掛牌數量已突破2萬台大關。業者樂觀預估今年電動車銷售量將較去年的6,997台倍增，有望創造電動新車單年掛牌突破一萬台的里程碑。

隨著電動車市場高速成長，充電的便利性再次成為消費者關注重點，雖然政府攜手業者積極於公有停車場布建充電樁，但對於車主來說能在自家充電才是最大便利，當各社區還在煩惱如何兼顧車主、管委會及住戶三方權益，裕隆旗下全台最大充電服務營運商YES!來電的社區充電規劃師已協助超過50個知名社區與建案建置充電樁，讓車主回家停車即充電，不僅滿足車主需求，更提升社區附加價值。

負責YES!來電營運的裕電能源表示，自2010年成立以來，建置全台充電樁數超過2500樁，案場類型多元、經驗豐富，不僅包含公有停車場、量販店、百貨公司、遊樂區及商辦大樓，也成為建商與管委會愛用廠商，裕電能源擁有「一條龍式」服務優勢，建置的社區充電規劃師會先至現場勘查停車場域並規劃適當充電樁建置方案，並提供管委會相關資料與諮詢服務，後續再由工程團隊進行電氣管線布建與充電樁安裝。

裕電能源表示，除了單樁建置，近日也與華貿電機在松菸台北文創大樓地下停車場合作完成台灣首座匯流排充電樁系統場域，匯流排優點為進行整體充電樁線路進行幹線化設計與建置，方便未來電動車位擴增，不僅可以降低日後工程成本也可以彈性調度負載，另外也搭配LMS現場充電管理系統，可進行電量分流、充電排程及監控即時充電狀態等，有效協助社區管委會日後方便管理多個不同品牌的充電椿充電狀態，避免超過電度表用電量。

停車場 車主

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