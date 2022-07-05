花蓮師帶兩孩定期海邊淨灘 網友盛讚：最美身教

現居花蓮、並在當地開設國中科學教室的老師趙毓圻，自今年四月起和太太帶著兩名小孩定期前往花蓮化仁海灘撿垃圾，每回總將垃圾袋裝滿，才踏上歸途。他們在海邊淨灘的行為被網友發現，隨之拍照PO在《花蓮人》臉書社團，眾多網友盛讚：「這是最美身教！」

《聯合新聞網》採訪趙毓圻老師，他表示身為當地人，發現海邊垃圾以化仁海灘最多，北濱和七星潭等遊客多的地方反而沒那麼多。一回無意走下化仁海堤，才發現可觀的海漂垃圾，他觀察，看到的垃圾幾乎都是海浪沖上來的居多，覺得「垃圾不該出現在這麼美麗的海灘」，便萌生淨灘的念頭。

擷自趙毓圻臉書

自今年四月起，他帶著兩名分別為4歲和9歲的孩子，全家人至少每月一次地定期前往化仁海堤，每回都將帶來的垃圾袋裝滿才踏上歸途，在淨灘後和孩子們享受聽浪聲和吹海風。

趙毓圻在臉書呼籲，愛護地球，不能總是作文的最後一句結尾，得要實際行動，才能減少這些人類製造、掉入大海中的垃圾，隨著海浪拍打碎成塑膠微粒後，再進入浮游生物、小魚到大魚的食物鏈中，最後人類還是自食其果地吃回肚內。

趙家一家人淨灘的行為被網友途經時拍下，PO在《花蓮人》臉書社團，並大讚這家人的家庭教育，也同時感謝他們對這塊土地的奉獻。有網友在趙毓圻私人臉書中留言：「期待撿不到(垃圾)的那天到來！」