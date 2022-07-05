19歲妹拍片「無照騎重機」聲量飆千筆 孫生氣炸怒轟「浪費我的人力」結局曝光了

image source:翻攝Facebook／孫生-Soon

文／姜雅馨

反骨男孩（Wacky Boys）在YouTube頻道推出許多新奇影片，累積逾161萬人訂閱，在雙胞胎軒姐宸妹剪髮爭議後，孫生在1日突發出黑底白字貼文，指控協助拍攝大型重機影片的19歲女生未持有相關駕照，再度掀起網友熱烈討論。

▲「反骨男孩 WACKYBOYS」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第5名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/04/05~2022/07/03)

▲「孫生」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第15名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/04/05~2022/07/03)

19歲女騎重機拍片竟無駕照？孫生傻眼飆罵：浪費我的人力

孫生1日在個人IG透露日前前往台中準備驚喜企劃，讓女友Wendy騎重機載媽媽出去玩，後來卻接到窗口聯絡電話說明當日上片的重機約會影片中，19歲的女生沒有重機駕照，讓孫生怒批「沒駕照不能上路這連國中生都知道吧？妳明明知道自己沒駕照，怎麼會平時上路甚至是來拍攝？」，直言「要有駕照才能上路這是很基本的觀念」，最後也傻眼表示「我感到生氣是因為浪費我的人力，大家全部白忙，因為妳一個人」。

image source:翻攝IG／soon6669

19歲女無照騎重機聲量破千！本人發聲：越級不等於無照

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週「19歲女騎大型重機」事件，可見孫生發布貼文後隔日（2日）隨即引發985筆網路聲量，孫生的貼文也被以「19歲女孩想紅想瘋了」為題轉發至Dcard，有網友貼出19歲女生後續回應，「我私底下其實已經跟孫生道過歉了，還有越級不等於無照，但今天我違規在先，所以我很願意接受大家意見」，透露自己持有普通重型機車駕照，年滿20歲時會去考取大型重機駕照。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

image source:翻攝當事人IG

越級騎重機掀起兩派爭論！網友質疑：團隊不做功課、出事馬上切割

網友對此也紛紛留言回應，「如果是我遇到也會氣死」、「妳只有普通駕照，然後騎黃牌，這就是無照啊？什麼叫做越級不等於無照？？」、「無照跟越級確實是兩回事，但沒駕照就乖乖騎普通重型的好嗎？」、「19歲只能騎普通重機不能騎大型重機」。

也有人質疑反骨團隊，「縱使她越級駕駛很有問題很想紅好了，做這種主題之前團隊都不做功課，出事馬上切割說全是那個女生的錯，還怪人家害他們不能上片浪費時間？？」、「其實孫生自己也有問題啊...他自己也會騎重機怎麼會不知道要滿20歲才能考大型重機駕照？影片裡女生說自己19歲了，他那時候明明就能停止拍攝了啊，自己也有失誤全部推給別人的感受好差」。

image source:翻攝Dcard

19歲女坦言對處理方式很受傷！孫生刪文道歉：等妳考到重機駕照再一起拍片

孫生事後也在留言區補充，「她有講她19歲，我們不知道重機20歲才能考，抱歉我們認知18歲就可考，她應該直接說『我沒重機駕照』而不是說我19歲，我們這邊也有疏忽！」另外，19歲女也在IG限時動態回覆，「我確實是有不對的地方，但當偶像來邀約我拍攝的時候，當下其實我是很開心的，所以可能情緒太激動之外就沒有深思熟慮那麼多，不是刻意要找他碴，本人在影片一開始，孫大（孫生）找我詢問這件事情的時候，我已經跟孫大道歉過了，但也跟他說明、知會過我違規騎車這件事情，對於孫大後續的處理方式，我真的很受傷、也很難過」。

事後孫生也刪文道歉，「因為在工作的時候影片被下架，我也在情緒上真的很抱歉，等妳考到重機駕照的時候再一起來拍片，在妳版上不理性的留言我也已經刪除了，一起加油」。

image source:翻攝當事人IG

據《新竹縣政府警察局交通隊》說明，以大型重機為例，如果僅領有普通重型機車駕照卻騎乘大型重機者便是越級駕駛，可依《道路交通管理處罰條例》第22條第1項第5款規定處新台幣1,800元以上至3,600元以下罰鍰並當場禁止駕駛，如果未領有任何駕照而騎車或是駕車者，便是無照駕駛，當事人須受新台幣6,000至12,000元罰鍰。

如果僅領有小型車駕駛執照卻駕駛聯結車、大客車、大貨車者，也是越級駕駛，可依同條例第21-1條第1項第7款處以新台幣6萬至8萬元罰鍰、當場禁止駕駛及吊銷駕照一年，提醒民眾切勿以身試法。

image source:示意圖／pexels

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月27日至2022年07月03日。

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