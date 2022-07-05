高市12處市集 推50元加購百元商品

2017年春天，我意外收到一場乍看之下並不適合的科學會議邀請。邀請函轉了兩手才到我手上，會議的詳細內容含糊但有趣。我開車再轉火車到市中心的飯店，穿過一排會議室，終於找到了那間會議室，門牌上的字顯然不對勁：MAPS第三期臨床試驗會議。

2022-07-05 10:17