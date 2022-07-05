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高市12處市集 推50元加購百元商品

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影

傳統市場夜市疫情衝擊大，近日疫情進入平緩期，高雄共有12處市集參與經濟部「半價銅板購」活動，7月推出各式50元銅板價加購優惠。民眾憑消費紀錄就可以50元換購到市價至少100元的商品組合。

高雄參與的市集有龍華、國民、三民第二、前鎮第二、鼓山第一、哈囉等6處市場，以及鳳山青年、吉林、喜峰街、興中、大社青雲宮、大樹久堂等6處夜市。民眾只要在合作的市集憑當日攤位購買商品、行動支付消費紀錄或單據等消費證明，即可以50元銅板價加購市值100元的優惠商品組合，每周每市集提供至少400組。

經發局表示，參與市集提供的百元商品組合內容豐富，包含生鮮食材、加工食品與雜貨、特色美食小吃、飲料與百貨等組合等。部分市集每周還提供不同優惠組合，包括新鮮蔬果、現宰肉類鮮魚、香辣麻辣鴨血及酥脆雞排等，商品組合多達130種以上，類型多元，總價值高達200萬元，每周數量有限。

高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥說，希望活動推出能提振傳統市場買氣與經濟。吉林夜市管委會主委陳浩陽也表示，之前疫情升溫嚴重影響攤商生意，幸好全民團結防疫。

經濟部「半價銅板購」活動明起開跑，傳統市場活動時間為每周三（7月6、13、20、27日），列管夜市活動為每周六（7月9、16、23、30日），完整參與活動市集名單、活動時間及最新每周優惠商品組合，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁或撥打0800-688-818將有專人提供協助。

高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影
高雄共12處市場、夜市參與經濟部「半價銅板購」活動，推出各式優惠。記者林巧璉／攝影

夜市 疫情 傳統市場

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