快訊

恭喜！趙小僑報喜順利產女 劉亮佐心情曝光

她確診入睡後「喉頭一甜」咳出鮮血 跑兩家醫院都拒收

副閣揆辦公室主任遭爆婚外情 行政院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺灣第一個報紙副刊數位訂閱 在《聯合副刊》資料庫盡覽70年文學英華

聯合新聞網／ 台北訊
《聯合副刊》創刊時標榜「綜合的、趣味的」宗旨，歷經數十年耕耘，成為臺灣文學重要的發表園地。（圖／聯合知識庫提供）
《聯合副刊》創刊時標榜「綜合的、趣味的」宗旨，歷經數十年耕耘，成為臺灣文學重要的發表園地。（圖／聯合知識庫提供）

蘊藏聯合報系豐厚資源的「聯合知識庫」，日前再宣布重磅消息。知識庫表示，新推出《聯合報》1951年創刊迄今、橫跨近70年副刊版面的《聯合副刊》資料庫（最新刊期早於紙本報紙一年），並同步開放個人用戶訂閱，使用者將以每月僅70元的價格，盡覽70年間臺灣文學與文化在《聯合副刊》版面上展現的萬千風華。

《聯合副刊》是臺灣文學歷史上不可忽視的重要場域，結合報紙媒體特性、歷任主編與副刊工作者的殷勤耕耘，「聯副」見證了1950年代的戰後文學風景，如何一路延續發展至今日百花盛開的多元景象。在創刊後的70年間，「聯副」不僅是一般喜愛文學的讀者日日關注的園地，也是臺灣文學研究者探勘文化縱深的必備資源。

《聯合副刊》資料庫將收錄《聯合報》1951年創刊迄今的副刊版面，提供訂戶以每月不到百元的價格盡覽「聯副」70年間的文學風華。（圖／聯合知識庫提供）
《聯合副刊》資料庫將收錄《聯合報》1951年創刊迄今的副刊版面，提供訂戶以每月不到百元的價格盡覽「聯副」70年間的文學風華。（圖／聯合知識庫提供）

1951年9月16日《聯合報》創刊，《聯合副刊》為適合原《全民》、《民族》、《經濟》三報的讀者群眾，標榜「綜合的、趣味的」宗旨，初期文章內容多元。1953年11月林海音任主編後，拔擢新生代作家、廣採國際文壇消息，為「聯副」奠定清晰的文學調性。其後歷經平鑫濤的通俗文學路線、駱學良（馬各）任內設立的「聯合報小說獎」，再到詩人瘂弦在任時與《中國時報》「人間」副刊主編高信疆的相互爭輝，《聯合副刊》一路走來，已成為臺灣文學作者重要的發表園地，在文學版圖上刻下不可抹滅的一筆。1997年後，陳義芝、宇文正先後上任，帶領「聯副」迎向媒體與文學生態轉變的階段，探索報紙副刊在新時代的不同可能。

響應《聯合報》創刊70周年，全新推出的《聯合副刊》資料庫將擴充收錄年限至創刊的1951年，使用者能夠盡情瀏覽70年間「聯副」的所有原版報紙影像。有別於過往只提供圖書館、大專院校使用的團體方案，《聯合副刊》資料庫也將首次開放個人訂閱，推出月/半年/年等訂閱方案，滿足讀者的閱讀需求，最低售價僅70元，邀請所有喜愛文學的讀者，一同走入「聯副」取之不盡的寶庫。

《聯合副刊》資料庫除重現報紙原版影像外，並搭配作家與精選分類索引、關鍵字搜尋等便利的查找功能，使用者在循日期瀏覽之餘，還能針對特定作者、專欄進行查詢，或進一步定義出符合自身需求的資料範圍，滿足使用者的多元需求。

《聯合副刊》資料庫不僅重現報紙原版影像，更結合分類索引與進階搜尋功能，使用者可依不同需求找到自己心目中的篇章。（圖／聯合知識庫提供）
《聯合副刊》資料庫不僅重現報紙原版影像，更結合分類索引與進階搜尋功能，使用者可依不同需求找到自己心目中的篇章。（圖／聯合知識庫提供）

⭐️《聯合副刊》資料庫個人訂閱

購買連結

相關新聞

雙北花東高溫特報 吳德榮：南台灣今明慎防大雷雨

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今中午前後，台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號；此外，受西南風影響，今南部地區及...

臺灣第一個報紙副刊數位訂閱 在《聯合副刊》資料庫盡覽70年文學英華

蘊藏聯合報系豐厚資源的「聯合知識庫」，日前再宣布重磅消息。知識庫表示，新推出《聯合報》1951年創刊迄今、橫跨近70年副刊版面的《聯合副刊》資料庫（最新刊期早於紙本報紙一年），並同步開放個人用戶訂閱，使用者將以每月僅70元的價格，盡覽70年間臺灣文學與文化在《聯合副刊》版面上展現的萬千風華。

圖片故事／疫情下正視死亡 玩桌遊聊自己的身後事 只為好好生活

台灣疫情升溫，五月起居隔、中重症人數都上升。疫情當下，很多人面對親友生命與生活的無常不知所措，郭慧娟老師，同時是台灣死亡咖啡館創辦人，七年辦七百場正視死亡議題的「生命咖啡館」，認為很多長輩一直掛慮生命終極問題，台灣社會文化仍難以啟齒、遑論討論，若生前能將身後事和家人討論清楚就會放下，遇上親友臨終比較不會恐慌，知道怎麼照顧、陪伴、處理身後事，不會只在難過悲傷中，也讓生活更有品質，好好生活。

日本幫印尼鐵路安全升級 台鐵何時才能成功取經

日本JR東日本轉讓中古車給印尼的通勤鐵路公司，除輸出硬體，也合作提升維護及服務，成為印尼接受外援，改善安全和維修水準的成功案例。台鐵歷年出國考察，撰寫多篇考察報告，卻不對外求援，也沒帶回日本鐵道公司強化安全、以數據提升可靠性等觀念，難改善僵化的組織文化。

大型重機上國道 4天取締104件

大型重機團體在臉書粉專「94要上國道」發起車友7月1至4日上國道爭取路權，國道公路警察局全面部署防堵，4天取締104件違...

民團爭取交通解嚴 9日凱道遊行

多個「陸海空」民間團體9日將上凱道辦「交通解嚴大遊行」，昨在交通部前怒吼「部長別再睡了」，盼開放機車自由待轉、自然人夜間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。