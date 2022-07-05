臺灣第一個報紙副刊數位訂閱 在《聯合副刊》資料庫盡覽70年文學英華

蘊藏聯合報系豐厚資源的「聯合知識庫」，日前再宣布重磅消息。知識庫表示，新推出《聯合報》1951年創刊迄今、橫跨近70年副刊版面的《聯合副刊》資料庫（最新刊期早於紙本報紙一年），並同步開放個人用戶訂閱，使用者將以每月僅70元的價格，盡覽70年間臺灣文學與文化在《聯合副刊》版面上展現的萬千風華。

《聯合副刊》是臺灣文學歷史上不可忽視的重要場域，結合報紙媒體特性、歷任主編與副刊工作者的殷勤耕耘，「聯副」見證了1950年代的戰後文學風景，如何一路延續發展至今日百花盛開的多元景象。在創刊後的70年間，「聯副」不僅是一般喜愛文學的讀者日日關注的園地，也是臺灣文學研究者探勘文化縱深的必備資源。

《聯合副刊》資料庫將收錄《聯合報》1951年創刊迄今的副刊版面，提供訂戶以每月不到百元的價格盡覽「聯副」70年間的文學風華。（圖／聯合知識庫提供）

1951年9月16日《聯合報》創刊，《聯合副刊》為適合原《全民》、《民族》、《經濟》三報的讀者群眾，標榜「綜合的、趣味的」宗旨，初期文章內容多元。1953年11月林海音任主編後，拔擢新生代作家、廣採國際文壇消息，為「聯副」奠定清晰的文學調性。其後歷經平鑫濤的通俗文學路線、駱學良（馬各）任內設立的「聯合報小說獎」，再到詩人瘂弦在任時與《中國時報》「人間」副刊主編高信疆的相互爭輝，《聯合副刊》一路走來，已成為臺灣文學作者重要的發表園地，在文學版圖上刻下不可抹滅的一筆。1997年後，陳義芝、宇文正先後上任，帶領「聯副」迎向媒體與文學生態轉變的階段，探索報紙副刊在新時代的不同可能。

響應《聯合報》創刊70周年，全新推出的《聯合副刊》資料庫將擴充收錄年限至創刊的1951年，使用者能夠盡情瀏覽70年間「聯副」的所有原版報紙影像。有別於過往只提供圖書館、大專院校使用的團體方案，《聯合副刊》資料庫也將首次開放個人訂閱，推出月/半年/年等訂閱方案，滿足讀者的閱讀需求，最低售價僅70元，邀請所有喜愛文學的讀者，一同走入「聯副」取之不盡的寶庫。

《聯合副刊》資料庫除重現報紙原版影像外，並搭配作家與精選分類索引、關鍵字搜尋等便利的查找功能，使用者在循日期瀏覽之餘，還能針對特定作者、專欄進行查詢，或進一步定義出符合自身需求的資料範圍，滿足使用者的多元需求。

《聯合副刊》資料庫不僅重現報紙原版影像，更結合分類索引與進階搜尋功能，使用者可依不同需求找到自己心目中的篇章。（圖／聯合知識庫提供）

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