雙北花東高溫特報 吳德榮：南台灣今明慎防大雷雨

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今中午前後，台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號；此外，受西南風影響，今南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「艾利」即將登陸日本九州，登陸後強度將迅速減弱(垂直風切及地形破壞)。最新(4日20時)歐洲(ECMWF)系集模式及美國(GFS)模式，未來一周至10日的模擬圖皆顯示，菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續觀察。

吳德榮表示，今晨5時觀測資料顯示：台灣海峽南部有較多雲層，伴隨降水回波，屏東已有局部陣雨。截至5時15分，各地區平地最低氣溫大多在23、24度〔北部(基隆七堵區)22.8度，中部(南投中寮鄉)23.0度，南部(高雄美濃區)23.6度，東部(花蓮壽豐鄉)22.5度〕。

吳德榮表示，根據最新(4日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(5、6日)兩天各地大多為多雲時晴的天氣；大氣不穩定，迎風面的南台灣不定時及中部以北的午後，皆有明顯降雨的機率，應注意「大雷雨」，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，也要注意氣象局的特報。

天氣偏熱，明日各地氣溫，北部23至36度，中部23至35度，南部24至34度，東部23至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四(7日)「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的發生。周五至下周一(8至11日)「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑；午後對流減弱、範圍縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。