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台灣乳癌近一成不到40歲 定期影像檢查才能及早發現

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
選秀節目《超級偶像》出道歌手朱俐靜去年初宣布罹患乳癌，今傳出她已於7月3日逝世的消息，享年40歲。圖／福韻工作室提供
選秀節目《超級偶像》出道歌手朱俐靜去年初宣布罹患乳癌，今傳出她已於7月3日逝世的消息，享年40歲。圖／福韻工作室提供

選秀節目《超級偶像》出道歌手朱俐靜去年初宣布罹患乳癌，今傳出她已於7月3日逝世的消息，享年40歲。台北榮民總醫院乳房醫學中心主任曾令民表示，台灣年輕乳癌占比是歐美的2到3倍，這些年輕女性還不到可以做國健署乳癌篩檢的年齡，必須需要靠自己多注意，例如可在年度健檢時安排乳房超音波或乳房攝影。如有家人曾罹患乳癌，可從其罹癌年齡下修10歲，及早開始注意。

曾令民表示，一般文獻定義40歲以下為「年輕乳癌」，35歲以下是「非常年輕乳癌」，前者在台灣占比約9%，後者約5%，都是歐美的2到3倍。臨床觀察，大約每100個就有9個不到40歲，5個不到35歲，臨床上最年輕看過19歲，也有20幾歲的大學生。

曾令民表示，目前國健署的每兩年一次的乳房X光攝影檢查，是提供45歲以上婦女，有二等親曾罹患乳癌的40歲以上婦女，沒有涵蓋到年輕與非常年輕乳癌。民眾靠手摸、自我檢查其實不夠，畢竟不是專業人員。如果腫瘤在2公分以下，位置較深、乳房較豐滿、組織較緻密，連專業人員都需要靠影像檢查輔助，例如乳房超音波、必要時應加做乳房攝影，才比較有機會發現。

曾令民表示，乳癌若能早期發現，大部分預後都不錯，問題在於早期乳癌幾乎沒有任何症狀，自我檢查也不見得摸得出來。如果有定期做健康檢查，可將乳房影像檢查也安排進去。

如果有明確家族史，假設家人是45歲罹癌，就往前推十年其他人可以從35歲開始多家注意。因為一個腫瘤要長到一公分以上，通常要5到10年的醞釀期，但一公分以下的真的不容易發現。

要預防乳癌，好的生活型態很重要。曾令民表示，不要抽煙、喝酒、晚睡、缺乏運動，維持良好的生活習慣、規律運動都有幫助，哺育母乳則是保護因子，可能降低罹患乳癌的風險。

乳癌 腫瘤

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