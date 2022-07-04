40歲朱俐靜「乳癌」逝 醫曝年輕族群易惡化原因

台灣歌唱選秀節目「超級偶像」冠軍朱俐靜今傳乳癌病逝，享年40歲。朱俐靜家人在臉書上發文證實此事，寫下：「總是開懷大笑，用音樂帶給大家滿滿正能量的朱俐靜 MIU，已在7月3日平靜地離開了我們。」對此，台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師賴基銘表示，乳癌是台灣女性罹患癌症種類中的冠軍，許多年輕的個案常覺得自己「還年輕」，因此在治療上不甚積極，連病情惡化都無法及時掌控，導致無法挽回的憾事。

賴基銘表示，對於朱俐靜的案例來說，年輕女性不一定是乳癌致死的高風險族群，主要還是要看病理型態，以及家族史等。可能因為家族遺傳基因影響，細胞型態惡化速度較快。

「年輕患者往往忽略自己的病況。」賴基銘指出，許多患者以為自己還年輕，病況並不會惡化太快，一旦出現生活變動，如：忙碌等等，就會忽略身體的警訊。賴基銘也分享自己的病患經歷，大多數都覺得自己「沒那麼嚴重」，因此治療不積極，覺得自己「還年輕」，因此就會錯過治療的黃金時機。

賴基銘表示，乳癌在台灣仍是女性罹患率第一位的癌症，發生率仍年年升高，相較許多癌症發生率逐步下降，關鍵因素就是「篩檢」。賴基銘說，目前政府提供免費的定期乳癌篩檢，但使用人數僅5成，至少要6成人口都定期篩檢，才有辦法降低乳癌對女性的威脅。

對於朱俐靜年僅38歲就罹患乳癌，賴基銘也表示，目前政府只提供一、二等親內有罹患乳癌的家屬，可提前到40歲，每2年篩檢一次，但像朱俐靜就是這項政策之外的族群。賴基銘說，這也讓我們有機會再想想，是否要針對對某些特別型態家族遺傳史的乳癌篩檢提前到35歲？但仍要先行瞭解關於朱俐靜的個案資訊，才有辦法進一步探討。