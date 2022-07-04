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新北午後大雨 二重疏洪道晚間解封恢復通行

中央社／ 新北4日電

新北市今天下午大雨造成新莊區、樹林區、五股及蘆洲區等地多處積淹水，就在4時許大雨漸緩，各地積淹水多消退，二重疏洪道因積淹水封閉道路也於晚間8時開放通行。

由於新莊區等區域時雨量超過50mm，新北市災害應變中心已強化三級開設。但因瞬間雨量來得急，造成新莊、樹林、五股、蘆洲等地多處出現淹水災情。

水利局表示，新莊等4區共18個積淹水的路段，除了樹林武林街屬工業區範圍外，其餘積淹水路段都逐漸消退。截至下午4時20分，各地積淹水都消退。

水利局表示，二重疏洪道受潮汐影響，使得大量雨水不易排出而積淹水，水利局封閉疏洪10路以北區域相關路段及越堤道，晚間因積水消退，水利局晚間8時全線開放汽機車通行。

淹水 水利局

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