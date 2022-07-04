新北午後大雨 二重疏洪道晚間解封恢復通行

全球每年約新增200萬名乳癌患者，其中不少人需要切除至少一個乳房，但她們多半選擇不做乳房重建手術，英國只有30%患者重建乳房，原因是目前仍普遍使用的矽膠填充物不自然、不舒服，天氣冷時有如冰袋，而且有風險。不過，乳房重建有望跟矽膠說再見，最新的3D列印填充物可生出新的乳房組織，而且在18個月後完全分解，體內不再有填充物，這種可取代矽膠的組織重生填充物下周將展開人體試驗，可望成為乳癌患者的福音。

2022-07-04 20:15