推廣虛擬健保卡深入山地偏鄉 健保署長李伯璋不遺餘力

虛擬健保卡於偏鄉、居家醫療不可或缺。健保署今於嘉義縣阿里山鄉-達娜伊谷舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」首場活動。健保署長李伯璋表示，數位科技日漸普及，遠距醫療、視訊診療已成為偏遠地區新興且重要的醫療服務方式，虛擬健保卡更是接受數位醫療時，完成就醫零接觸的最佳利器。專家表示，未來透過虛擬健保卡、數位醫療，可以讓偏鄉長照據點、社區機構等服務人員，隨時掌握長者健康狀況，提升偏鄉民眾醫療品質，「把數位的權利還給民眾」。

依健保署統計，新冠疫情推波助瀾下，許多民眾下載「健保快易通 健康存摺APP」申請虛擬健保卡接受「視訊診療」，截至今年7月1日止，已有27萬3787人持有虛擬健保卡，607家特約醫療院所提供虛擬健保卡服務。健保署今年將辦理16場虛擬健保卡在地培力訓練活動，提升偏鄉民眾虛擬健保卡使用率。

「遠距醫療是未來醫療趨勢，許多醫院、業者想要介入，必須務實思考。」李伯璋說，各產業間經驗不同，如果要落實及深入各地，須要有詳細介紹，2年前他曾經來到嘉義縣阿里山鄉-達娜伊谷，但如資訊工程、視訊診療平台、各醫院執行層面、虛擬健保卡等有許多實務面需要交換經驗，藉由在地培力訓練活動進入偏鄉，可以了解真正的問題。

李伯璋說，目前使用「健保快易通 健康存摺」人數已突破1000萬人，如今也著手加入更多便民訊息，如骨質疏鬆症學會認為，民眾對骨鬆觀念不佳，希望在健康存摺中加入骨鬆衛教資訊，健保署就會思考如何做的到位，骨鬆學會代言人孫翠鳳也認同健保署的回應都是正向的。

此外，李伯璋表示，健保署今與WaCare遠距健康合作，並邀請嘉義基督教醫院、天主教聖馬爾定醫院、奇美醫院，及阿里山鄉衛生所、阿里山醫療站、香林衛生室等在地醫療單位，分享使用虛擬健保卡於「居家醫療」、「遠距醫療」及「視訊診療」場域之就醫流程與心得。

李伯璋說，遠距醫療常提供偏鄉、居家醫療需求，希望讓專科醫師可以藉由遠距醫療，健保署就可以協助醫療體系創造更好的平台，如虛擬健保卡對於偏鄉、居家醫療十分需要，健保署就會積極推，確保醫療服務到位。

WaCare遠距健康創辦人潘人豪說，虛擬健保卡目前進展於去年為服務端的建置與規劃，今年將是面對民眾端積極推廣，希望把兩者加以結合，特別是疫情期間，「每位民眾所處的環境都可以視為偏鄉」，這改變了過去民眾習慣到醫療院所面對面就醫的習慣，但遠距醫療是依靠數位服務連結醫療端與民眾端，而數位服務要如何連結，須透過數位服務提供者把最後一哩路補起來，讓民眾端、醫療端、健保署、數位服務提供者四方順利連結。

潘人豪說，近年來WaCare遠距健康也深入偏鄉發現，偏鄉民眾健康識能比較不佳，對自我健康較不重視，往後可以透過虛擬健保卡、數位醫療，提供偏鄉的長照據點、社區機構等服務人員，以掌握長者健康狀況，提升偏鄉民眾醫療品質，「把數位的權利還給民眾」。