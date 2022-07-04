新北多地淹水驚現一波波海浪 機車騎士冒雨牽行

今下午突如其來的短延時強降雨，讓各地出現不少災情，其中新莊迴龍中正路口一帶竟出現一波波海浪，機車甚至還有浮力，必須下車牽行才能往前走。新北消防局表示，今下午5時雨勢趨緩後回復正常，期間26件災情都已結案。新北水利局也說，許多地方已經退水，排水系統正常運作。

新北今下午再現短時強降雨，新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區也發布一級淹水警戒，新莊更出現大片海浪，水深半個輪胎高，不少機車通行時甚至還有浮力騎不穩。

據臉書社團「愛新莊我是新莊人」網友分享，泰林路二段加油站附近大淹水，新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪，有人笑稱要開船才能通行了。

新北市議員江怡臻也說，土城頂新公園有大片積水，樹林區大安地下道、保安地下道兩處也嚴重淹水，引起不少民眾關注，不過現在已經慢慢消退了。

消防局表示，降雨期間持續掌控各地災情，直至下午5時雨勢趨緩，災害應變中心撤除，並回歸常時三級開設。期間總計受理26件災情，其中積淹水19件，包含泰山5件、樹林及五股各4件、新莊3件、三峽、板橋及八里各1件；交通號誌損壞5件，包含泰山2件、新莊、八里及蘆洲各1件；路樹傾倒1件（三芝）；其他1件（新店），均已結案。