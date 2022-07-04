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騎車變「划船」！新北多地淹水驚現一波波海浪 騎士冒雨牽行

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新北多地淹水驚現一波波海浪 機車騎士冒雨牽行

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
豪大雨及抽水站抽排水，二重疏洪道已積淹水，高灘處請民眾提早配合改道。圖／高灘處提供
豪大雨及抽水站抽排水，二重疏洪道已積淹水，高灘處請民眾提早配合改道。圖／高灘處提供

今下午突如其來的短延時強降雨，讓各地出現不少災情，其中新莊迴龍中正路口一帶竟出現一波波海浪，機車甚至還有浮力，必須下車牽行才能往前走。新北消防局表示，今下午5時雨勢趨緩後回復正常，期間26件災情都已結案。新北水利局也說，許多地方已經退水，排水系統正常運作。

新北今下午再現短時強降雨，新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區也發布一級淹水警戒，新莊更出現大片海浪，水深半個輪胎高，不少機車通行時甚至還有浮力騎不穩。

據臉書社團「愛新莊我是新莊人」網友分享，泰林路二段加油站附近大淹水，新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪，有人笑稱要開船才能通行了。

新北市議員江怡臻也說，土城頂新公園有大片積水，樹林區大安地下道、保安地下道兩處也嚴重淹水，引起不少民眾關注，不過現在已經慢慢消退了。

消防局表示，降雨期間持續掌控各地災情，直至下午5時雨勢趨緩，災害應變中心撤除，並回歸常時三級開設。期間總計受理26件災情，其中積淹水19件，包含泰山5件、樹林及五股各4件、新莊3件、三峽、板橋及八里各1件；交通號誌損壞5件，包含泰山2件、新莊、八里及蘆洲各1件；路樹傾倒1件（三芝）；其他1件（新店），均已結案。

新北水利局表示，主要因為短延時強降雨超過側溝容量，雨勢稍緩後許多地方即迅速退水，排水系統均正常。另外，新北高灘處表示，因二重疏洪道已積淹水，因此將管制疏洪十路以北區域必要路段及越堤道，請民眾配合提早改道。

土城頂新公園有大片積水，樹林多處也嚴重淹水，引起不少民眾關注，不過現在已經慢慢消退了。圖／江怡臻提供
土城頂新公園有大片積水，樹林多處也嚴重淹水，引起不少民眾關注，不過現在已經慢慢消退了。圖／江怡臻提供
新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪。圖／取自「愛新莊我是新莊人」臉書
新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪。圖／取自「愛新莊我是新莊人」臉書
新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪。圖／取自「愛新莊我是新莊人」臉書
新莊迴龍中正路、鳳翔社區門口一帶，在風雨助長下竟出現一波波海浪。圖／取自「愛新莊我是新莊人」臉書
豪大雨及抽水站抽排水，二重疏洪道已積淹水，高灘處請民眾提早配合改道。圖／高灘處提供
豪大雨及抽水站抽排水，二重疏洪道已積淹水，高灘處請民眾提早配合改道。圖／高灘處提供

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