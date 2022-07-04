台積電聯手NSO 雙大師培育樂壇新血

NSO雙大師聯手，再造台灣樂壇百年人才！國家交響樂團（NSO）與台積電合作《樂無界教育計畫》已邁入第3年，不過今年擴大規模，邀請NSO前後任音樂總監馬寇爾與呂紹嘉攜手，以「作曲家啟航」與「指揮家啟航」兩大主軸，培育台灣作曲與指揮人才。呂紹嘉4日分享說，指揮的培養非常不容易，感謝促成計畫的各方。

培養作曲+指揮人才

馬寇爾說，希望透過作曲家啟航系列的「一分鐘交響曲計畫」，提供優秀青年作曲家創作平台，過程中還可與NSO聲部首席交流，不斷的嘗試與修正，從中累積作曲經驗，「希望能看到音樂人的熱情！」他笑說，未來就不用再演出貝多芬、布拉姆斯，而是台灣作曲家自己創作的曲子，乘載對土地的深厚情感。

呂紹嘉也感嘆，指揮是樂團的源頭，是最不容易培養的，需要樂團、場地的演出、支持與配合。讓他回想起過去兩年與北藝大在「指揮大師班」合作的經驗，旗下學員的大規模演出都有錄影，今年1月也有與6位過去在大師班的學生繼續開課，訓練下一批入選的團員，「教育是百年樹人的志業，希望能將這樣的契機持續傳承下去，」他說。

呂紹嘉說，他也是近年才來意外進入音樂教育的領域，他甚至還不太習慣人家叫他「呂老師」，過去他對樂團的態度本來就不會高高在上，在這個計畫中對學生也是如此，「透過實際的演練發現音樂的美，才會更有動力投入，」呂紹嘉緩緩的說，很多知識、樂理對於學生來說都是第一次接觸，也讓他更小心的教學。

樂壇新血發揮創意

台北藝術大學音樂系主任盧文雅指出，她在學校教西洋音樂史，樂曲能夠不斷傳承就是要學習原本就有的東西，再加上創新元素。她笑說，「一分鐘交響曲」計畫在北藝大施行過，雖然學生做出的成果大多慘不忍睹、令人捏把冷汗，但還是有很多的啟發，也看到了創新的契機。

台積電文教基金會執行長許峻郎也表示，很開心能與NSO持續合作，今年更由兩位國際級指揮親自帶領台灣年輕的音樂人才，可以讓音樂有熱情的年輕學子更投入創作，對音樂的熱情不會因任何事情消滅。他說，雖然疫情改變人類視為理所當然的生活經驗，但音樂的影響力不會因疾病，或任何事物而遞減。

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