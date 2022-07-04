機車族將上凱道籲開放自由待轉、想騎國道 交通部這樣說

7月9日將有多個陸海空團體上凱道舉辦「交通解嚴大遊行」，民間今天舉辦記者會怒吼交通部「別再睡了」，機車族要求開放自由待轉、允許騎上國道，空拍團體呼籲開放自然人夜間飛航，水域聯盟訴求開放更多水域，公車族、行人代表希望制定更符合需求的交通政策。交通部說，尊重各界表達意見權利，將持續與各界共同推動提升陸海空運的運輸安全。

機車路權團體要求立刻開放自由待轉、廢除禁行機車、允許機車上國道，交通部表示，各道路主管機關都可在不修法下，各自依權責檢視所轄道路的交通狀況及管理需要，研議相關取消禁行機車道或開放機車可直接左轉，交通部也請運輸研究所持續邀集各道路主管機關，透過事故碰撞型態導向設計範例增進路口安全改善。

有關省道台9線蘇花改及南迴改部分，交通部說，公路總局已開放大型重型機車通行，後續公路總局也將啟動評估蘇花改開放普通機車行駛；至於開放大型重型機車行駛高速公路，於106年及109年針對大型重型機車訂定安全、秩序及行為指標，並辦理觀察檢核，但安全、秩序、行為三項檢核指標及民意調查目前都未達到指標檢核。對於機車路權團體訴求，將於維護國人共同使用道路空間安全下，持續與社會各界溝通討論滾動調整相關措施。

台灣開放水域聯盟要求回歸「原則開放，例外禁止」的立法原則，交通部表示，水域遊憩活動管理辦法是為落實維護遊客安全，各水域遊憩活動管理機關可「規畫限制」及「禁止」水域遊憩活動，為朝水域開放目標邁進，海洋委員會近年完成「危險海域畫設原則研究」及「風險海域畫設與管理策略研擬研究」等相關研究報告，研擬各級風險海域對應管理策略，可供相關水域遊憩活動管理機關參考。

313反不平等空域聯盟要求放寬「以自然人身分直接申請夜間飛航」及「持有操作證照者屆期換證不須重考並延長為5年1換」，民航局表示，考量夜間飛航須掌握周邊操作環境，操作人應充分瞭解周遭障礙物並事先規畫飛航路線，無人機亦須配有夜航燈等安全措施，從事夜間飛航活動仍應由民航局審查通過，且具安全及風險管理能力的法人團體執行。

檢討操作證屆期換證部分，民航局說，透過每2年屆期換證機制，是為確保操作人持續具備必要知識與技能，民航局放寬屆期日後6個月內仍可線上申請換證，有助操作人充分準備應試。目前我國對遙控無人機管理制度均基於維護公共安全及航機運作安全所制訂，與歐盟、美國、日本等先進國家作法一致，並無特殊差異，交通部也會與民航局持續掌握國際間無人機管理機制，並滾動調整我國遙控無人機管理法規。