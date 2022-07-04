北市大雨成立災防辦公室 北投雨勢減弱中

北市因午後對流影響，下午大雨狂灌且士林區與北投區發布警戒訊息，北市災害防救辦公室表示，目前士林區已無積淹水情形，北投區的雨勢強度也在減弱中。

台北市受到西南風和午後熱對流發展旺盛影響，北市因午後對流影響，士林區時雨量已達60毫米，北投區時雨量也達40毫米，稍早水利署發布士林區一級警戒、北投區淹水二級警戒訊息。

北市災害防救辦公室表示，通報災情為北投區中山路1-7號邊坡土石滑落，因靠近民宅，已通知110、新工處前往處理中。

北市災害防救辦公室指出，由於北投區時雨量已達60毫米，因此已通知轄區內環保、警察、消防、工務、民政、都發及北投區公所執行災害防處措施，並於單位內部成立緊急應變小組。

北市災害防救辦公室表示，稍早通報士林區延平北路九段1號一帶有長度約20公尺、寬度8公尺、深度近20公分的淹水情形，目前因該區域雨勢趨緩，積水部分已逐步退散。其餘地區則尚未傳出有大範圍積淹水的狀況。

因對流逐漸移出，目前士林區已無積淹水情形，北投區的雨勢強度也在減弱中；另稍早通報的北投區中山路1-7號土石滑落案件，消防趕抵現場後發現為樹枝滑落，無安全疑慮。