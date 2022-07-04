北市大雨成立災防辦公室 北投雨勢減弱中
北市因午後對流影響，下午大雨狂灌且士林區與北投區發布警戒訊息，北市災害防救辦公室表示，目前士林區已無積淹水情形，北投區的雨勢強度也在減弱中。
台北市受到西南風和午後熱對流發展旺盛影響，北市因午後對流影響，士林區時雨量已達60毫米，北投區時雨量也達40毫米，稍早水利署發布士林區一級警戒、北投區淹水二級警戒訊息。
北市災害防救辦公室表示，通報災情為北投區中山路1-7號邊坡土石滑落，因靠近民宅，已通知110、新工處前往處理中。
北市災害防救辦公室指出，由於北投區時雨量已達60毫米，因此已通知轄區內環保、警察、消防、工務、民政、都發及北投區公所執行災害防處措施，並於單位內部成立緊急應變小組。
北市災害防救辦公室表示，稍早通報士林區延平北路九段1號一帶有長度約20公尺、寬度8公尺、深度近20公分的淹水情形，目前因該區域雨勢趨緩，積水部分已逐步退散。其餘地區則尚未傳出有大範圍積淹水的狀況。
因對流逐漸移出，目前士林區已無積淹水情形，北投區的雨勢強度也在減弱中；另稍早通報的北投區中山路1-7號土石滑落案件，消防趕抵現場後發現為樹枝滑落，無安全疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言