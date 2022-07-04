新北午後大雨 新莊等地積淹水漸消退
新北市今天下午雷陣雨侵襲，包括新莊區、樹林區及蘆洲區瞬間雨量大，造成多處積淹水，市府表示，包括二重疏洪道等地積淹水，警消派員到場戒備，下午4時20分陸續消退。
警消指出，由於新莊區、樹林區及蘆洲區時雨量超過50毫米，新北市災害應變中心已強化三級開設。但因瞬間雨量來得急，造成新莊等地多處出現淹水災情。
許多民眾紛紛將積淹水影片貼上網路提醒過往人車注意安全，其中包括鳳翔社區及中正路輔大等路段。此外，新北市樹林區武林街及備內街等地出現積淹水，深度約達半個輪胎高，警消已密切注意。
樹林區保安地下道及中山地下道等處因午後大雷雨，造成地下道積水，樹林警分局立即調派員警及義交至現場，捲起褲管進行交通疏導。
水利局表示，二重疏洪道受潮汐影響，使得大量雨水不易排出而積淹水，水利局管制疏洪10路以北區域相關路段及越堤道，為顧及民眾安全，市府已派員管制，提醒民眾切勿強行進入封閉路段。
水利局表示，樹林、五股、蘆洲、新莊等4區共18個積淹水路段，除了樹林武林街屬工業區範圍外，其餘積淹水路段都逐漸消退。截至下午4時20分，各地積淹水都消退。
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