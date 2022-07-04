快訊

騎車變「划船」！新北多地淹水驚現一波波海浪 騎士冒雨牽行

宜蘭童玩節水質PH1.6遭譏「化骨水」？ 縣府怒批網友惡搞

新北午後大雨 新莊等地積淹水漸消退

中央社／ 新北4日電

新北市今天下午雷陣雨侵襲，包括新莊區、樹林區及蘆洲區瞬間雨量大，造成多處積淹水，市府表示，包括二重疏洪道等地積淹水，警消派員到場戒備，下午4時20分陸續消退。

警消指出，由於新莊區、樹林區及蘆洲區時雨量超過50毫米，新北市災害應變中心已強化三級開設。但因瞬間雨量來得急，造成新莊等地多處出現淹水災情。

許多民眾紛紛將積淹水影片貼上網路提醒過往人車注意安全，其中包括鳳翔社區及中正路輔大等路段。此外，新北市樹林區武林街及備內街等地出現積淹水，深度約達半個輪胎高，警消已密切注意。

樹林區保安地下道及中山地下道等處因午後大雷雨，造成地下道積水，樹林警分局立即調派員警及義交至現場，捲起褲管進行交通疏導。

水利局表示，二重疏洪道受潮汐影響，使得大量雨水不易排出而積淹水，水利局管制疏洪10路以北區域相關路段及越堤道，為顧及民眾安全，市府已派員管制，提醒民眾切勿強行進入封閉路段。

水利局表示，樹林、五股、蘆洲、新莊等4區共18個積淹水路段，除了樹林武林街屬工業區範圍外，其餘積淹水路段都逐漸消退。截至下午4時20分，各地積淹水都消退。

淹水 雨量

延伸閱讀

豪大雨炸裂新北多處淹水 民眾機車用牽的

午後大雨 雙北、桃園多區一級淹水警戒

相關新聞

機車族將上凱道籲開放自由待轉、想騎國道 交通部這樣說

7月9日將有多個陸海空團體上凱道舉辦「交通解嚴大遊行」，民間今天舉辦記者會怒吼交通部「別再睡了」，機車族要求開放自由待轉...

快訂房！悠遊國旅住宿名單曝光 預算有限先住先贏

悠遊國旅方案即將在7月15日正式上路，其中最受外界關注的「個別旅客住宿補助」，最高每人每晚每房可獲得1300元補助。參與...

北部陰雨綿綿 新北樹林持續一級淹水警戒

中央氣象局對北北基桃與南投發布豪雨特報，經濟部水利署同步持續更新淹水警戒，目前持續對新北市樹林區發布一級淹水警戒，對新北...

豪大雨炸裂新北多處淹水 民眾機車用牽的

中央氣象局發佈大雨特報，經濟部水利署今日下午三時發佈最新淹水警報，對新北市多的行政區發出一級淹水警戒。已有網友在臉書貼出...

新冠肺炎也是一種發炎嗎？「發炎」知多少 舊醫學新詮釋

在《大英百科全書》中有關醫學的章節裡，早在西元第一及第二世紀之際，即有記載羅馬醫師Celsus及Galen與「發炎」相關的敘述。

「1癌症」蟬聯排行榜第1名10多年 營養師推薦10大有益腸道好食材

俗話說：「病從口入」，用來形容大腸癌再貼切不過了！國際一篇研究顯示，在所有癌症中，大腸癌與飲食相關比例高達38％，顯示不良的飲食習慣與大腸癌特別有關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。