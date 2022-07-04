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快訂房！悠遊國旅住宿名單曝光 預算有限先住先贏

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
觀光局表示，截至今天下午4時止，已有超過5千家業者通過審核，後續名單也會持續滾動更新。圖／觀光局提供
觀光局表示，截至今天下午4時止，已有超過5千家業者通過審核，後續名單也會持續滾動更新。圖／觀光局提供

悠遊國旅方案即將在7月15日正式上路，其中最受外界關注的「個別旅客住宿補助」，最高每人每晚每房可獲得1300元補助。參與的旅宿業者名單今天下午也曝光，民眾可上台北旅宿網查詢。觀光局表示，截至今天下午4時止，已有超過5千家業者通過審核，後續名單也會持續滾動更新。

觀光局提醒，民眾可先在活動專區，上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日，由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

根據觀光局最新曝光的旅宿業者名單，包括台北美孚、六福萬怡、寒舍喜來登、君悅、圓山等星級旅館全都有參與。

觀光局表示，去年安心國旅約有9000多家業者參與，至於悠遊國旅，6月29日開放報名後，截至今天下午4時，已有5千多家參與，可說是相當踴躍，參與名單也會持續滾動更新。

由於今年悠遊國旅預算有限，55億元預算將分配給旅行業、旅宿業以及觀光旅遊業等三大塊，其中旅宿業、旅行業各20億餘元，若以最高補助1300元來計算，特別旅客住宿部分，約有153萬餘人可受惠。

觀光局表示，個別旅客住宿優惠部分，每人每房每晚最高折抵800元，如果入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或完整接種三劑者，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。由於自由行及團體旅行補助預算有限，額度將會在用罄2周前公告。詳情可上活動官網查詢，網址為https://gostay.tbroc.gov.tw

觀光局

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