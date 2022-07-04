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午後豪大雨炸新北！新莊「水淹輪胎」馬路成小河 民眾機車用牽的

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豪大雨炸裂新北多處淹水 民眾機車用牽的

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新莊區淹水嚴重，有民眾發現無法繼續騎，乾脆下車用牽的。圖／擷自臉書粉絲專業「愛新莊我是新莊人」
新莊區淹水嚴重，有民眾發現無法繼續騎，乾脆下車用牽的。圖／擷自臉書粉絲專業「愛新莊我是新莊人」

中央氣象局發佈大雨特報，經濟部水利署今日下午三時發佈最新淹水警報，對新北市多的行政區發出一級淹水警戒。已有網友在臉書貼出淹水情形。新莊中正路水淹到機車騎士必須停下來牽車。

中央氣象局今日下午對新北市三重、板橋、五股、新莊、蘆洲與樹林區發布一級淹水警戒，提醒周邊居民及通勤民眾小心防汛。

有民眾在網路上貼出照片，新莊中正路因為淹水太過嚴重，機車騎士無法繼續前進，只好下車用牽的，高度接近膝蓋。

另外五股國小周邊也嚴重淹水，五股區公所緊急啟動抽水機，目前已經有消退跡象；樹林、泰山在下午的降雨量也相當驚人。樹林區武林街6號，現場積水長約80公尺，深度約9cm。

新北市消防局表示，新莊區、樹林區及蘆洲區時兩量超過50mm，新北市應變中心於7月4日14時40分強化三級開設。

因豪大雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已派員進行疏洪十路以北區域路段（及越堤道）管制，請民眾提早配合改道。

淹水 氣象局 新北

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