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北投邊坡土石滑落 士林一度淹水20公分
受到西南風和午後熱對流發展旺盛影響，台北市截至今天下午3點，士林區中洲雨量站最大時雨量已達72.5毫米；北投台農關渡雨量站測得最大時雨量也有60.5毫米。台北市信義區有37毫米；大安區29毫米。北市府表示，水利署已發布士林區一級警戒、北投區淹水二級警戒訊息。
目前台北市災害防救辦公室收到通報的災情1件，包括下午14時48分接獲1999通報，北投區中山路1-7號邊坡土石滑落，因靠近民宅，已通知110、新工處前往處理中。經消防局現場察看，應無立即安全疑慮。
另外，稍早消防局也接獲通報，士林區延平北路九段1號一帶有長度約20公尺、寬度8公尺、深度近20公分的淹水情形，目前因該區域雨勢趨緩，積水部分已逐步退散。其餘地區則尚未傳出有大範圍積淹水的狀況。消防局表示，由1999轉報北投區中山路口邊坡疑似有土石滑落，立即派遣車輛前往查看，到場發現邊坡樹木枝葉遭大雨沖落，經擴大查看未有土石崩落情形。
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