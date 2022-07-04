旅讀週曆／新北市美術館線上典藏展 引領你在廢墟中迷走慢遊

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文／顏郁恩

過去齊柏林導演曾用他的鏡頭帶我們《看見台灣》，讓我們用眼紀錄台灣之美，而知名當代藝術家姚瑞中，30年前開始透過廢墟看見台灣，拍攝40張跨越40年的影像，為目前新北市美術館的典藏作品，也是新北市美術館首個線上典藏展，讓人們可以享受時空壓縮，透過網頁切換就能進入由藝術家所構建的世界裡。

《廢墟迷走I》提問環節 引導觀者前往最佳路線

透過Google搜尋新北市美術館官網，在展覽消息中找到展覽入口，點擊《廢墟再迷走》線上展頁面後，首先會先觀賞新北市美術館典藏的姚瑞中的《廢墟迷走I》40張照片，在此階段會先進行提問，就像就像心理測驗一般，會依照選擇的不同被引導到不同的路線，完成3題問答後，就會出現最佳路線。

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姚瑞中《廢墟迷走I》三大主題

由新北市美術館所收錄的姚瑞中《廢墟迷走I》的40張照片，可分成「產業的殘骸」、「空蕩的廠房」與「生活的痕跡」三大系列。主持人選擇的是「產業的殘骸」，看見新北市瑞芳區水湳洞選煉廠的「十三層遺址」，原本是一座建立於日治時代的銅礦與黃金治煉廠，曾經是台灣掏金熱極盛時期的象徵，隨產業轉型慢慢沒落，因此才成為廢墟。

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跨域展間「再迷走」 3條通道通往不同的美麗

不只如此，新北市美術館這次還設有跨域展間，能以第一人稱視角「再迷走」於虛擬空間，透過鍵盤前後左右移動，滑鼠720度自由轉換視野，在地上也能看見多張《廢墟迷走I》照片，發現3條紅、綠、藍光芒的通道，這3條路徑分別通往李慈湄、劉玗、Meuko! Meuko! X 涅所開發NAXS Corp.的作品，而這3位藝術家的創作都能與《廢墟迷走I》相互呼應。

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由創作者堆砌的別樣視角 在不同作品當中展現

這3條通道都分別有各自特色，不同展間都被打造成為最適參觀者體驗作品的情境，李慈湄（ㄇㄟ ˊ）透過以礦坑為主題的創作，讓參觀者能夠在廢棄地下坑道的每個坑洞，聽見不同年代發出的聲響；劉玗（ㄩˊ）則透過不同身分的人物連結荒廢的中興紙廠，創作出充滿意境的影片；而由Meuko! Meuko! 與涅所開發製作的《鬼島–獸觀》將引領觀眾離開虛擬展間，穿越到另一科幻世界，入口兩旁排列的獸骨與螢光綠曲線勾勒出的宗教建築，就是從作品裡面所挑選出來的情境展現。

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探索更多典藏作品 9件延伸作品映照藝術家思想軌跡

在展覽中參觀者還可以透過其他頁面地跳轉，挖掘更多與主題相關的新北市美術館典藏品，9件延伸作品創作年度橫跨近50年，不同的作品都映照著藝術家的思想，帶領參觀者從不同視角切入，看見台灣廢墟的歷史。也有台灣藝術家透過虛擬實境，重建德國19世紀末重工業廠房景象，以虛擬方式把現實中廠房的殘骸補齊。

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《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2021/06/10-2022/06/09），看到「新北市美術館與展覽」的關鍵字有藝術、作品、多元、創作。新北市美術館在正式開館之前，透過首次典藏線上展，讓喜愛藝術的民眾能夠在虛擬世界當中，體會不同形式的藝術展現，在不同作品間穿梭遊移。新北市文化局也特別和網路溫度計合作【旅讀週曆】影音節目，引領大家在虛擬世界的廢墟迷走，在「遊」之間沉溺。

新北市美術館官網展覽入口：

https://pluggedintheruins.com/

旅讀週曆影音節目：

https://youtu.be/PH4ecjqgJPE

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