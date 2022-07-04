怒吼交通部「別再睡」 陸海空團體7月9日上凱道爭取交通解嚴

為訴求更健全的交通環境，7月9日將有多個陸、海、空團體上凱道舉辦「交通解嚴大遊行」，怒吼交通部「別再睡了」，機車族要求開放自由待轉，空拍團體呼籲開放自然人夜間飛航，水域聯盟也訴求開放水域，公車族、行人代表也希望制定更符合需求的交通政策。

多個民間團體今天到交通部前舉辦記者會，宣布7月9日舉辦「交通解嚴大遊行」，台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀表示，不滿交通部不斷放大機車肇事數據，抹黑機車使用者，要求立刻開放自由待轉、廢除禁行機車、允許機車上國道，還給機車使用者應有的權利。

龍貓公車社長林柏勛表示，公車是各種公共運輸系統中下車時「月台間距」最遙遠的一項工具，卻也花費昂貴，中央編列四年85億購置電動公車預算，以及台北市每年約46億、台中市每年約26億用在公車補貼，但北市連續好幾年都有200人在公車上面跌倒，台中市也被踢爆公車評鑑不真實。地方政府監管不力，再加上交通部大灑幣，這樣的「交通分贓」對公車使用者非常不公平。

也有行人代表說，街道應該為所有人服務，而不是嚴重向四輪傾斜，應檢視每個人都會使用到的道路環境在規畫上是否公開透明，讓所有族群都能有效參與，且符合公平正義原則。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，希望外送可去除汙名化，希望增設外送停車區，並保障外送員行車安全，製作相關且正確的統計數據，而非一味指責事故都是外送員責任。

313反不平等空域聯盟表示，民航局遙控無人機規則已施行兩年多，但對自然人部份還不是很友善，希望開放自然人可申請夜間飛航，不需法人資格，此外持有證照者屆期換證不重考。

台灣開放水域聯盟共同召集人方凱弘說，希望廢除水域惡法，檢討發展觀光條例第36條、第60條，另外開放水域活動、訂定應注意事項，並回歸「原則開放，例外禁止」的立法原則，反對地方政府仍畫海自限，另外各地方政府水域管理不同，觀光局網站僅連結禁止或限制公告，海委會海域遊憩活動一站式服務資訊平台改以圖示，但各地資訊仍未整合。