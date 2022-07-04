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通膨畜禽產品漲翻天 陳吉仲：飼料價格已達高峰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲(中)。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲(中)。記者彭宣雅／攝影

受到世界通膨、原物料上漲影響，包括辣椒、雞肉、豬肉、雞蛋等都還在漲價，農委會主委陳吉仲今天表示，飼料價格已經到達高峰，接下來應該會回穩，農產品價格調整都是供需導致，沒什麼調上去就不下來，或掉下去就不會上來。

陳吉仲今天參加「2022食育力五星城市頒獎典禮」，面對媒體提問各式物價漲翻天問題，做以上表示。

陳吉仲說，從去年年底到現在，就不斷對外說明，是因為貨運塞港、通膨，以及俄烏戰爭影響，因此許多農產品的原料價格上漲，比如，以玉米、黃豆為飼料的畜禽產品，導致像雞蛋、雞肉、豬肉等價格成本增加後，市場價格反應；包括蔬菜、水果以及稻米、雜糧等，價格維持在非常好的價格水準。

陳吉仲表示，飼料價格應該已經到一個高峰，相關的措施包括關稅、營業稅減免等措施，會持續爭取，農委會也會種植5萬公頃的硬質玉米，以及釋放30萬公噸以上飼料米，降低飼料成本上漲；接下來飼料的價格會回穩，許多的產品，價格也會跟著調整。

現場媒體提問，當初雞蛋價格也說會調降，但後來漲上去就沒有回跌，未來相關農產是否漲上去就跌不下來；陳吉仲說，農產品的價格調整都是供需，沒有所謂的調上去就不下來，或者是掉下去就不會上來，上周六才到屏東跟雞蛋業者座談，業者反而希望，依照供需的相關資訊，有一個合理價格運作機制，因為農民有訴求，很樂意讓雞蛋價格透過供需來調整，後續不只雞蛋，包括豬肉、白肉雞價格，其實都在供需合理的水準。

陳吉仲說，農委會的優先任務是確保農產品供應充足，今年二、三月說台灣五六月會缺雞肉、雞腿，兩個月過去了，還是一樣的穩定供給所有2300多萬消費者，農漁畜產品只要供應量充足，價格就會依照市場機制，維持一定的水準。

他表示，至於有一些家庭或者是消費者，受到糧食價格影響，行政院已經有相關措施，尤其是針對中低收入戶，每戶提供一定金額，農委會就是推廣零飢餓，在農漁會、農村社區、相關超市通路推出平價專區，就是要降低通膨所造成的影響。

飼料 陳吉仲 雞蛋

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