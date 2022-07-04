獨／換肝名醫陳堯俐出走彰基 轉戰中台灣這家醫院

醫院內部人事更迭的白色巨塔事件，總能引發諸多討論。彰化基督教醫院日前爆發對多名醫師不予以續聘，其中肝臟移植名醫陳堯俐於6月底離職，7月1日已到中山醫學大學附設醫院服務，同時可到秀傳醫院兼診照顧老病人，陳堯俐說，「在彰化還有約700名病人需要照顧，這是他最放心不下的一塊」。面對未來挑戰，陳堯俐滿懷希望、充滿企圖心，要在新的舞台上再創人生高峰。

依健保署統計，2005至2018年肝臟移植案例數，彰化基督教醫院排名第5，為532人，僅次於高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、林口長庚及台大醫院。陳堯俐說，肝臟移植為過往彰基的一個亮點「實屬不易」，現在院方要摧毀它「我也無話可說」，選擇離開真的很不容易，心中有許多不捨。

陳堯俐在彰化深耕32年，治療的9成病人都在彰化，另一些病人在雲林、南投，總數約700名病人需要回診、追蹤及拿藥，許多病人是老人家或種田的，陳堯俐不捨他們舟車勞頓，選擇到中山附醫及秀傳醫院服務可以無縫接軌。

陳堯俐1990年7月16日到彰基服務，2000年陸續進行腎、肝移植手術，彰基移植相團隊的一草一木都是由他一手建立，但剛開始進行肝臟移植「其實並不順利」。他說，2005年原要進行首例活體換肝移植手術，手術時間均已規劃妥當，但病人病情突然惡化，吐著血來到醫院，他馬上為病人換肝，跨夜手術成功，但病人病情嚴重，最後還是往生，這帶來的衝擊是，他等了1年才有第2例活肝移植病人。

「一般民眾看移植手術就是開刀治療，但其實不是這樣。」陳堯俐說，移植手術與一般手術不同，b如同換肝手術是「0和1的遊戲」，不是成功把病人救活，不然就是手術失敗，病人死亡，因此術後病人不能死，否則就沒有病人願意再來醫院手術，可見醫院要重新開始介入移植手術「其實不容易」。甚至醫師還不能有手術學習曲線，如果學習曲線太長，也讓病人生命陷入風險。

另一重要的是，移植手術牽涉到捐贈者及受贈者，絕不是單純的開刀行為，如果是單純的開刀，全國各醫院都能開，但事實卻是只有少數的醫院能進行移植手術，原因在於移植手術最重要是團隊，如高雄長庚名譽院長陳肇隆移植團隊人數，不包含醫師就高達30至40多人，原服務的彰基移植團隊也有10至20多人。

陳堯俐經日積月累努力，當1年累積換肝病例數超過30例後，活肝移植成功率逐步提升，他以往在彰基最高紀錄是1年完成76例手術，每年平均約有60多例，病人順利出院率達9成4。陳堯俐說，他離開彰基後，這些都已成為歷史，但移植團隊功夫都在，雖然換一個舞台，他還是會表現的很好。

陳堯俐離開彰基，最割捨不下的是病人及移植團隊，這次帶了4個人一起到中山附醫，包括兩名臨床專科護理師、一名臨床藥師、一名外科醫師。他說，他要為這4個家庭負責，「內心壓力很大」。進入中山附醫後，將以2年時間訓練加護病房、手術室等醫護人員，以及整合腎臟科、X光室、社工等支援系統，但若要建立如彰基移植團隊至少要花10年以上。

陳堯俐移植手術時間約為6至7小時，對比目前其他醫院換肝手術快約3至4小時，以降低病人手術風險。陳堯俐說，當然每位病人病情不同、醫院不同，手術時間長短各有不同，但他移植技術已非常成熟，病人預後不會太差，但術後也可能出現各式各樣問題，因此術後照顧更為重要。

陳堯俐說，C肝目前已有藥物治療，B肝帶原病人年齡也愈來愈大，國內換肝患者會愈來愈少，雖然酒精性肝炎及肝癌合併肝硬化病人還是有換肝的需要，但病人總數一定會減少，往後執行換肝醫院會集中化，是大者恆大，小者更小。

陳堯俐準備離開彰基時，院方指他多次在未報備情形下，赴大陸執行器官移植手術，有違醫療倫理的疑慮。陳堯俐則回應，欲加之罪，何患無辭。

陳堯俐說，往後在移植領域精進，除了要有熱情、能力外，最重要的是，需有醫院制度面幫忙，到中山附醫熟悉環境後，預計7月底完成第一例肝臟移植手術，目標是每月完成2至3例換肝手術，對往後行醫生涯仍有著高度自我期許，搶救更多病人生命。