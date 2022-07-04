今起連三天不穩定 吳聖宇：周四起回到夏季型天氣

天氣職人吳聖宇表示，周末這兩天受到台灣附近兩個颱風北上所帶來的低壓帶環境影響，天氣型態較不穩定，尤其是白天在島內陸地上發展出來的熱對流系統，為不少地方帶來了局部大雨，幸好發生區域都較分散，降雨時間也不長，並沒造成特別嚴重的災害發生。

他說，目前兩個颱風的現況，芙蓉颱風登陸廣東後已經減弱為低氣壓，至於艾利颱風則持續北上接近日本九州，對台灣都沒有影響，但是相關的低壓帶仍將持續影響台灣至本周三(6日)，因此本周從今天周一(4日)開始一直到後天周三(6日)這三天的天氣仍然不穩定。

吳聖宇表示，南部、東南部一整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方受到白天島內陸地上熱對流發展的影響，也要留意雷雨發生的機會，各地有出現局部短時大雨的可能性，外出要記得攜帶雨具，並且避免前往山區、溪流邊或是低窪地區等危險區域活動，海邊海上的風浪變化大，從事海上活動要留意安全。

他說，預估周四(7日)起，隨著太平洋高壓增強西伸，天氣型態會逐漸轉變為以白天陸地上發展的熱對流雷雨影響為主，降雨的時間也會集中在中午過後到傍晚之間，同時降雨的範圍慢慢往山區縮減，回復到先前的夏季型天氣。

吳聖宇說，這幾天因為降雨較多而略微下降的溫度也將再度回升，又有可能出現35到36度以上的炎熱高溫。因此周四之後一直到這個周末(9到10日)，大家要注意的又將是夏季高溫、防曬防中暑、午後有局部雷雨的天氣。

他表示，夏季型天氣可望持續一段時間，雖然南邊低緯度海面上後續仍將有熱帶擾動發展活動的機會，但是由現在的預測來看，暫時都都不影響台灣，短時間內應該是不必擔心又會有颱風來攪局，不過天氣瞬息萬變，還是要提醒民眾，隨時多留意最新的天氣預報資訊。