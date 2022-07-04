輕颱艾利明襲九州 吳德榮曝台灣嚴防劇烈天氣時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「芙蓉」已在華南，減弱為「熱帶低壓」；「艾利」則已進入東海將轉向日本，明晨起侵襲日本九州；未來第7至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但結果分歧，需持續觀察。

中央氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率，針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今、明兩天低壓帶影響，台灣南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，中部地區及金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後中部以北地區、其他各地山區有局部大雨發生的機率；

氣象局表示，今日桃園至苗栗沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風；嘉義以南及恆春半島沿海易有長浪發生，請注意。

吳德榮說，今晨4點30分觀測資料顯示：台灣海峽南部雲層較厚實，伴隨降水回波，南部已有局部陣雨。截至4點53分各地區平地最低氣溫大多在22至25度〔北部(桃園大溪區)23.9度，中部(嘉義東區)24.5度，南部(屏東車城鄉)24.3度，東部(花蓮壽豐鄉)22.4度〕。

他表示，今日至周三(4至6日)，各地多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率；期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)及氣象局的特報。天氣仍偏熱，今日各地氣溫：北部24至34度，中部25至35度，南部24至34度，東部22至34度。

吳德榮說，周四(7日)「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的發生。周五至下周日(8至10日)「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後對流減弱、範圍縮小，大多在山區及部分鄰近平地。