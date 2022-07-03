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BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機 UV-C主動殺菌還有香氛功能

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機，建議售價15,000元。圖／華興集團提供
BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機，建議售價15,000元。圖／華興集團提供

疫情長期抗戰之下，全民健康防疫的意識都大幅提升，家家戶戶也都陸續升級了消毒防疫設備，近期又出現了新型態的「紫外線抗菌空氣清淨機」，結合UV-C抗菌技術與空氣清淨機的功能，且可隨時開啟使用更安心。

華興集團繼與雙全國際合作推出桌上型的「DIKE × BioLED紫外線UVC空氣清淨機」之後，再宣布攜手艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）推出「BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機」，運用艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌技術，打造更大型的機種，更適合家庭空間使用。

艾邁斯歐司朗台灣總經理Alan Chung表示，此次使用的UVC技術可在3.6 mJ/cm²的輻射量下，去活化多達99.99%的病毒，達成更高效率的空氣消毒系統。華興集團行銷長沙舟表示，加了紫外線的清淨機除了可以抑制冠狀病毒也能夠適用於之後不同的變異株，以主動抗菌的設計概念，達到更積極防疫的作用。

BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機擁有3大特點，包括使用前置濾網、H13等級HEPA濾網，以及活性碳濾網3重過濾，搭配紫外線UVC技術，主動滅菌消毒，高效淨化。另外，透過空氣品質呼吸燈的顏色顯示，即時偵測PM2.5與空氣狀況，空氣品質好壞一眼辨別，還可自動調整運作模式；夜間還可切換舒眠模式，30db無聲運轉，整夜都能安靜好眠。更特別的是，這次還結合「香氛擴香」設計，能自行加入喜愛的精油，為緊繃的防疫生活注入療癒舒緩的氛圍。

BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機機身背蓋打開有注入精油的設計，可依照需求調整濃淡、隨時更換不同香氛。記者黃筱晴／攝影
BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機機身背蓋打開有注入精油的設計，可依照需求調整濃淡、隨時更換不同香氛。記者黃筱晴／攝影
BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機除了運用艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌技術，搭配多重過濾技術更安心。記者黃筱晴／攝影
BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機除了運用艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌技術，搭配多重過濾技術更安心。記者黃筱晴／攝影
華興集團此次也與來自法國芳療師品牌HERSTORY合作，使用得到歐盟Ecocert有機認證之法國精油。記者黃筱晴／攝影
華興集團此次也與來自法國芳療師品牌HERSTORY合作，使用得到歐盟Ecocert有機認證之法國精油。記者黃筱晴／攝影

紫外線 空氣清淨機 空氣品質

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