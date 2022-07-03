BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機 UV-C主動殺菌還有香氛功能

疫情長期抗戰之下，全民健康防疫的意識都大幅提升，家家戶戶也都陸續升級了消毒防疫設備，近期又出現了新型態的「紫外線抗菌空氣清淨機」，結合UV-C抗菌技術與空氣清淨機的功能，且可隨時開啟使用更安心。

華興集團繼與雙全國際合作推出桌上型的「DIKE × BioLED紫外線UVC空氣清淨機」之後，再宣布攜手艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）推出「BioLED H1紫外線抗菌空氣清淨機」，運用艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌技術，打造更大型的機種，更適合家庭空間使用。

艾邁斯歐司朗台灣總經理Alan Chung表示，此次使用的UVC技術可在3.6 mJ/cm²的輻射量下，去活化多達99.99%的病毒，達成更高效率的空氣消毒系統。華興集團行銷長沙舟表示，加了紫外線的清淨機除了可以抑制冠狀病毒也能夠適用於之後不同的變異株，以主動抗菌的設計概念，達到更積極防疫的作用。