陳朝寶、歐陽鯤雙個展 傳統創新雅俗共賞

傳統水墨與新穎畫風齊聚一堂，迥異的風格也帶來不同的賞玩興味！藝坊文化空間2日舉辦「陳朝寶 歐陽鯤 雙個展」。藝術家歐陽鯤繼承傳統精神，在山水、鳥獸的水墨傳統上著有建樹；藝術家陳朝寶則以漫畫成名，新穎畫風獨樹一格，充滿童趣樸拙的韻味。

策展人中國藝術家協會理事長麻念台指出，水墨畫從表現的風格特徵來定義，加上時代更迭變遷，在工具、畫風上都有不受拘束的各種面貌，造成傳統水墨與現代水墨不同流派百花齊放，陳朝寶與歐陽鯤就是傳統與現代兩者對比的最佳典範。

兩位水墨畫家均出生於1948年，結識則已48年，除作品顯現格調各異，個性上陳朝寶含蓄內斂、歐陽鯤瀟灑朗爽，各有風範更是至交，這次在同一時空展現近年作品一起共同展示，為觀眾獻上一場以文會友的視覺饗宴。





藝術家歐陽鯤曾擔任上市公司董事長，直到退休均繪畫不輟，孜孜作畫50年。（主辦單位提供）

【更多精采內容，詳見 】