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侯翠杏50年繪畫路 回顧展是莫大的鼓勵

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
藝術家侯翠杏更以「好像拿到了金馬獎」來形容心情，並表示此回顧展，對她個人是非常大的鼓勵與支持。（主辦單位提供）
藝術家侯翠杏更以「好像拿到了金馬獎」來形容心情，並表示此回顧展，對她個人是非常大的鼓勵與支持。（主辦單位提供）

50年創作不輟的精華！國父紀念館為藝術家侯翠杏舉辦回顧展，預計展出150幅最具代表性的畫作，盼能展現出無象的精神境界。侯翠杏以「好像拿到了金馬獎」來形容心情並表示，此回顧展對她個人是非常大的鼓勵與支持。

侯翠杏的父親侯政廷成立「東和鋼鐵企業」，也是知名的慈善家。她表示，父母原本希望她接班家族事業，雖然最後是走上創作這條路，但相信他們看到這個展覽也會感到欣慰，因為她為藝術貢獻了心力，創造美好的藝術品分享給社會大眾。

侯翠杏於1949年出生於臺灣嘉義市，早期曾隨多位臺灣前輩，包括向畫家李石樵學素描、隨呂基正學水彩、傅宗堯學篆刻等，觸及多項藝術媒材。直至1973年移居美國深造藝術學位，並於1981回到台灣擔任教職，半世紀來創作不綴，在臺灣抽象藝術史上佔有一席之地。

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紀念館 嘉義

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