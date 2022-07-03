聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！周三前全台各地有雨 雙颱最新影響曝光
中央氣象局預報未來一周天氣，周三前中南部容易降雨，北部、東半部也有午後雷雨，全台都有雨勢，周四起回歸盛夏，僅午後局部雷雨，民眾要注意防曬、預防熱傷害；此外，芙蓉颱風已減弱，艾利颱風對台灣天氣也無直接影響。
氣象局表示，周一至周三天氣不穩定，民眾外出記得帶傘，南部短暫陣雨，有局部大雨機會；中部、澎湖金門偶有陣雨，近山區午後雨勢較明顯。北部、東半部有午後雷陣雨，西半部地區、東半部山區午後有局部大雷雨。
周四至周日盛夏回歸，氣象局表示，周四、五各地大致多雲到晴，午後局部雷陣雨，清晨南部沿海零星雨，周六、日太平洋高壓影響，各地晴朗，午後近山區局部雷陣雨，天氣更轉炎熱，西半部高溫34、35度，東半部及離島32度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言