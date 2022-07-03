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一張圖看天氣！周三前全台各地有雨 雙颱最新影響曝光

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
降雨示意圖。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

中央氣象局預報未來一周天氣，周三前中南部容易降雨，北部、東半部也有午後雷雨，全台都有雨勢，周四起回歸盛夏，僅午後局部雷雨，民眾要注意防曬、預防熱傷害；此外，芙蓉颱風已減弱，艾利颱風對台灣天氣也無直接影響。

氣象局表示，周一至周三天氣不穩定，民眾外出記得帶傘，南部短暫陣雨，有局部大雨機會；中部、澎湖金門偶有陣雨，近山區午後雨勢較明顯。北部、東半部有午後雷陣雨，西半部地區、東半部山區午後有局部大雷雨。

周四至周日盛夏回歸，氣象局表示，周四、五各地大致多雲到晴，午後局部雷陣雨，清晨南部沿海零星雨，周六、日太平洋高壓影響，各地晴朗，午後近山區局部雷陣雨，天氣更轉炎熱，西半部高溫34、35度，東半部及離島32度。

中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書
中央氣象局預報未來一周天氣。圖／取自氣象局臉書

氣象局 颱風

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