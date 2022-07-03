一張圖看天氣！周三前全台各地有雨 雙颱最新影響曝光

中央氣象局預報未來一周天氣，周三前中南部容易降雨，北部、東半部也有午後雷雨，全台都有雨勢，周四起回歸盛夏，僅午後局部雷雨，民眾要注意防曬、預防熱傷害；此外，芙蓉颱風已減弱，艾利颱風對台灣天氣也無直接影響。

氣象局表示，周一至周三天氣不穩定，民眾外出記得帶傘，南部短暫陣雨，有局部大雨機會；中部、澎湖金門偶有陣雨，近山區午後雨勢較明顯。北部、東半部有午後雷陣雨，西半部地區、東半部山區午後有局部大雷雨。