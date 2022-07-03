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張瑞雄新書盛大發表 暢談元宇宙虛實

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北商大前校長張瑞雄3日發表新書「元宇宙讀書人」，產官學各界紛紛到場力挺。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
北商大前校長張瑞雄3日發表新書「元宇宙讀書人」，產官學各界紛紛到場力挺。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「張瑞雄前校長著作等身，著書從元宇宙、科技到時事無所不談，是現代少見讀書人！」前北商大校長張瑞雄3日發表新書《元宇宙的讀書人》，國民黨立委蔣萬安、鄭正鈐，製作人周遊與台灣醒報社長林意玲等都到場致詞。蔣萬安盛讚此書談論時事、科技與社會，關懷廣博，未來擔任台北市長要向張校長好好請教。

張善政親寫序

張瑞雄校長是科技學者，他整理自1995年至今的媒體投書文章出版《元宇宙的讀書人》一書，書中從宏達電經營、5G科技、隱私權、美中科技戰，還有無人機、社群軟體演算法，連縣市長選舉的科技政策、假訊息氾濫與互聯網科技無所不談，展現張校長STEM（科學、技術、工程及數學）素養的廣博，與對社會的關懷。

前行政院長張善政也親自為張瑞雄寫序提到，張瑞雄過去投書各大媒體不計其數，尤其本書收錄的科技性文章，評論國際科技界的重要大事，深入淺出，讓一般人都能一窺科技圈內行人的觀察。張善政說，張瑞雄的文章就像短篇故事一樣有趣，讓人看到科技的人性面。張善政原本也要到場致意，但因確診作罷。民進黨立委高嘉瑜、陳瑩則列名致意。

不只有元宇宙

台北市長參選人、立委蔣萬安到場致詞時引起一陣合照、簽名旋風，他說，張瑞雄校長本來就對資訊科技、科學新知深有研究，且還保持讀書人對社會時事的關懷，將知識以淺顯易懂的文字分享給民眾，未來也要跟張校長請教「元宇宙」在台北市政的應用。

邀請張校長長期撰寫專欄的台灣醒報社長林意玲則分享說，過去張校長在東華大學擔任副校長時，她看到張瑞雄的文章寫得很好，即使原本不認識，也勇敢寫信邀稿，沒想到張校長馬上答應，到後來擔任台灣觀光學院校長、北商大校長，都一路支持撰稿，也不收稿費。「張校長是少見讀書人又很入世、謙和、人脈廣闊的學者！」她說。

張瑞雄則靦腆的笑說，開始寫作是從一張小小的電費單開始，因為發現政府四捨五入計算電費佔了民眾便宜而投書媒體，沒想到竟被刊出，自此開啟了寫作之路。他表示，本身自己教電腦，文章以分享資訊新知為主，很開心能夠出這本書，希望之後能繼續執筆，為社會盡微薄貢獻。

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台北市長 張善政 蔣萬安

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